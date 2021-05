V sredo je bilo opravljenih 4636 PCR testov in 28.466 hitrih antigenskih testov. Skupaj so potrdili 597 novih primerov okužbe. Številke so boljše kot dan prej, ko so pristojni potrdili 726 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih pa je bil 15,5-odstoten. V Sloveniji je po ocenah Covid-19 Sledilnika trenutno aktivno okuženih 8632 oseb.

Danes bo znanih več podrobnosti o zrahljanih omejitvah zaradi epidemije, ki jih je vlada sprejela včeraj in bodo začele veljati v prihodnjih dneh. Novosti bodo na novinarski konferenci, ki se bo začela ob 11. uri predstavili državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek in direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik.