Skrajna palestinska gibanja so po navedbah izraelske vojske ponoči izstrelila okoli 130 raket, od katerih jih je 25 pristalo že na območju Gaze, več deset jih je prestregel izraelski sistem protiraketne zaščite. Opozorilne sirene so se oglasile v več delih države.

Od začetka tedna, ko so se nemiri stopnjevali v obstreljevanje in letalske napade, je bilo po navedbah Izraela na njegovo ozemlje izstreljenih več kot 1600 raket.

"Nič ne more upravičiti linčanja Arabcev s strani Judov in nič ne more upravičiti linčanja Judov s strani Arabcev," je dejal in dodal, da Izrael trenutno bije bitko na dveh frontah.

V Lodu, kjer je bila med drugim zažgana sinagoga, arabski prebivalec pa ubit v streljanju, so razglasili izredne razmere. Premier Benjamin Netanjahu je pozno v sredo napovedal, da bo za ohranitev redu na nemirna območja v pomoč policiji poslal vojsko, češ da so razmere podobne anarhiji.

Skupaj z obstreljevanjem se stopnjujejo tudi nemiri med Arabci in Judi znotraj Izraela. Policija se je že drugo noč zapored odzvala na nasilne incidente v več krajih, vključno z mestoma Lod in Haifa. Pridržanih je bilo več kot 370 ljudi, poškodovanih pa več kot 30 policistov.

V zadnjih nekaj dneh med Izraelom in oboroženimi skupinami v Gazi divja najhujše nasilje v zadnjih sedmih letih, ki so ga sprožili nemiri, ki so minuli konec tedna izbruhnili v Jeruzalemu, zlasti na območju Tempeljskega griča.

Po Bidnovo ima Izrael pravico do samoobrambe

Ameriški predsednik Joe Biden se je v sredo prvič odzval na zadnje nasilje med Izraelci in Palestinci. Biden je potrdil, da ima Izrael pravico do samoobrambe, vendar je v telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem opozoril tudi na potrebo po zaščiti civilistov.

"Izrael ima pravico do samoobrambe, ko nanj leti več tisoč raket. Pričakujem in upam, da se bo to končalo hitro," je novinarjem v Beli hiši v sredo dejal Biden. Bela hiša je potem sporočila, da je Biden v telefonskem pogovoru z Netanjahujem obsodil raketne napade Hamasa in drugih terorističnih skupin ter izrazil neomajno podporo izraelski varnosti ter legitimni pravici do samoobrambe ob zaščiti civilistov.

Biden je Netanjahuja vzpodbudil k poti obnove trajnega miru in dejal, da mora biti Jeruzalem zaradi njegovega pomena za vernike po vsem svetu mesto miru. Biden in Netanjahu sta se dogovorila, da bosta njuni ekipi ostali v tesnem stiku, kar bosta storila tudi sama.

Z Netanjahujem je govoril tudi državni sekretar ZDA Antony Blinken, ki je med drugim poudaril, da morajo Izraelci in Palestinci živeti v varnosti in uživati enakopravno svobodo, blaginjo, varnost in demokracijo. Blinken za pomoč pri umirjanju položaja na Bližnji vzhod pošilja namestnika pomočnika državnega sekretarja Hadyja Amra.

Blinken je v sredo zvečer govoril po telefonu tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom. Blinken je izrazil sožalje zaradi civilnih žrtev med Palestinci in obsodil raketne napade ter poudaril potrebo po zmanjšanju napetosti in končanju nasilja. Izrazil je tudi prepričanje, da si Izraelci in Palestinci zaslužijo enako mero svobode, dostojanstva, varnosti in blaginje.

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je govoril z izraelskim kolegom Benijem Gancem in mu zagotovil jekleno podporo ZDA za pravico do samoobrambe. Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan pa je v stiku z uradniki Katarja, ki lahko posredujejo pri Hamasu.

ZDA s Hamasom, ki nadzira Gazo, nimajo neposrednih stikov, ker so to palestinsko skupino označili za teroristično organizacijo. Zadnje nasilje je izbruhnilo pred dnevi zaradi izraelskega omejevanja dostopa Palestincem do svetih krajev v Vzhodnem Jeruzalemu in zaradi deložacij palestinskih družin.