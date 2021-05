Sedemintridesetletnik, ki je nastopil na štirih zimskih olimpijskih igrah - v Torinu 2006, Vancouvru 2010, Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018 -, je najbolje nastopal na ekipnih tekmah in ima štiri kolajne s svetovnih prvenstev.

V svetovnem pokalu je osvojil dve zmagi, skupno pa se je na posamičnih tekmah petkrat zavihtel na zmagovalni oder.

Večje uspehe je Damjan nizal z ekipo, saj se je z reprezentančnimi kolegi devetkrat povzpel na stopničke, nazadnje leta 2019 v Willingenu, ob tem ima tudi dve ekipni bronasti kolajni s svetovnih prvenstev ter srebro in bron s SP v poletih.

"Danes stojim tukaj na dežju, očitno tudi nebo joka, ker je prišel čas, da vam vsem naznanim novico, o kateri so se nekateri dlje časa spraševali. Ponavadi sem vedno dokazal, da je moja volja močnejša, zdaj pa mi je telo končno reklo, da je čas, da končam skakalno kariero," je objavil Damjan prek Instagrama.

"Ne bom rekel, da mi je lahko, ampak zdaj iskreno čutim, da je pravi čas. Hvala vsem, ki ste mi pomagali in me podpirali in se vidimo v novem poglavju mojega življenja," je dodal skakalec, ki bo ta mesec dopolnil 38 let.