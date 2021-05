Tekst začne s slovitim začetkom Marxovega Komunističnega manifesta: »Pošast hodi po Evropi, pošast komunizma. Vse sile stare Evrope so se povezale v Sveto alianso, da bi preganjale to pošast, papež in car, Metternich in Guizot, francoski radikali in nemški policaji.« V nadaljevanju ga takole spremeni: »Pošast hodi po Evropi, pošast evrocentrizma. Vse sile stare Evrope in novega svetovnega reda so se povezale v Sveto alianso, da bi preganjale to pošast: Boris Johnson in Putin, Salvini in Orban, protirasistični zagovorniki priseljevanja in privrženci tradicionalnih evropskih vrednot, latinskoameriški progresisti in arabski konservativci, sionisti z Zahodnega brega in kitajski komunistični domoljubi.«

Vsak od teh pa na svoj način vidi Evropo. Johnson vidi v bruseljski birokraciji superdržavo, ki onemogoča suverenost in ovira prost pretok britanskega kapitala, medtem ko tisti del laburistov, ki je bil za brexit, meni, da bruseljska birokracija služi mednarodnemu kapitalu v škodo delavcev. Latinskoameriška levica vidi v evropocentrizmu beli kolonializem. Za radikalne sioniste je Evropa preveč naklonjena Palestincem, za nekatere Arabce pa je evropsko poudarjanje boja proti antisemitizmu popuščanje sionizmu. Salvini in Orban vidita v Evropi multikulturno skupnost, ki ogroža avtentične evropske tradicionalne vrednote in ki na široko odpira vrata migrantom iz drugih kultur, medtem ko migranti vidijo v Evropi trdnjavo belega rasizma, ki preprečuje njihovo polno vključevanje v družbo.

Evropa med pandemijo Med pandemijo je evropski individualizem postal kriv za visoko število okuženih in mrtvih, teh je v Aziji manj, ker naj bi bilo tam več čuta za splošno dobro. EU je neučinkovita, ni sposobna organizirati hitrega cepljenja in zapada v cepilni nacionalizem. Evropa pa tudi daje prednost svojim prebivalcem v škodo revnih držav tretjega sveta. Žižek sicer vidi v počasnosti cepljenja v Evropi ceno, ki jo plačuje za pravično porazdelitev cepiv med državami članicami. Tudi zagovorniki Evrope jo vidijo različno, nekateri kot učinkovito entiteto svetovnega kapitalizma, drugi kot prostor svobode in branjenja človekovih pravic, konservativci pa kot povezavo nacionalnih identitet. A pri Evropi je težko ločevati negativne in pozitivne momente. Težko je zavrniti Evropo kot zibelko kolonializma, modernega suženjstva in rasizma, da bi afirmirali Evropo človekovih pravic in odprtosti do drugega. Tako kot je težko ločevati vino, ki omogoča sproščeno druženje, od vina, ki povzroča nasilje v družini, alkoholizem in izgubo službe.