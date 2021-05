Cevovodno omrežje Coloniala je največje v ZDA, njegova zaustavitev pa je povzročila pomanjkanje bencina in kerozina ter dizla predvsem na jugovzhodu ZDA. Prišlo je tudi do navijanja cen. Zvezna vlada je pomagala z dovoljenjem za transport večjih količin goriva po cestah, vodi in železnicah, FBI pa vodi preiskavo.

Dejanje hekerjev je ogrozilo gospodarsko okrevanje ZDA po pandemiji covida-19 in oblasti napovedujejo številne ukrepe za izboljšanje kibernetske varnosti.

Več kot 8000 kilometrov dolgo cevovodno omrežje se je v sredo sicer deloma zagnalo, do obratovanja s polnimi zmogljivostmi pa bo po trditvah Coloniala moralo preteči še nekaj dni. Ni jasno, ali je podjetje plačalo odkupnino ali pa se je znašlo kako drugače.

Vodja Uprave za varstvo okolja (EPA) Michael Regan je izrazil razumevanje za ljudi, ki so v torek drli na bencinske črpalke in kopičili zaloge, podobno kot so ob izbruhu koronavirusa kopičili toaletni papir. Vendar pa jih je pozval k potrpežljivosti in poudaril, da ni nobene potrebe za kopičenje zalog.

"Ljudje morajo poslušati nasvete guvernerjev in drugih, naj se ne prepustijo paniki in naj se ne zalagajo z gorivom, ki ga je dovolj," je dejal Regan, guverner Pensilvanije Tom Wolf in drugi pa so govorili podobno.

Minister za transport ZDA Pete Buttigieg je v sredo dejal, da bodo morali vsi projekti, ki bodo zaprosili za zvezno proračunsko podporo pri obnovi ameriške infrastrukture vsebovati, trdno kibernetsko varnost. "To ni več opcija, ampak mora biti pogoj za pridobitev zveznih sredstev. Zaščitena mora biti tudi infrastruktura, ki ni v upravljanju zvezne vlade," je dejal Buttigieg.