Cvetka Bevc: Izpovedi črnega mačka (Zavod Volosov hram, 2020) Za Cvetko Bevk je plodovito obdobje, ko je med drugim izdala pesniško zbirko In vendar sem, roman Sence in mladinski roman Stekleni plameni. Zbirka kratke proze Izpovedi črnega mačka nosi naslov prav po eni od zgodb – črni maček je terapevt, v knjigo vključene pripovedi pa so zgodbe njegovih pacientov. Ene napajajo tragično, druge komično vzdušje, a vse se zgodijo nekje med smehom in grehom, zapiše v spremni besedi Robert Titan Felix.

Eugen Ruge: V časih pojemajoče svetlobe (Kud Sodobnost International, 2021) Pisatelj Eugen Ruge je sin nemškega marksističnega zgodovinarja Wolfganga Rugeja, ki se je pred Hitlerjem zatekel v Sovjetsko zvezo, tam pa so ga oblasti leta 1941 deportirale v gulag. Njegov romaneskni prvenec V časih pojemajoče svetlobe je tako avtobiografski roman štirih generacij vzhodnonemške komunistične družine; njegov oče v romanu nastopa kot Kurt, sin pa kot Alexander, ki leta 1986 emigrira v ZRN. Pripoved, prepojeno z blagim humorjem in ironijo, je prevedel Štefan Vevar.

Aldo Milohnič: Gledališče upora (Znanstvena založba FF UNI LJ, 2021) Predavatelj in raziskovalec Aldo Milohnič se v monografiji Gledališče upora posveča performativnim praksam upora, ki so se nanizale v dvajsetem in na začetku tega stoletja v gledališču na Slovenskem. Analize raznolikih praks in teorij scenskih umetnosti ves čas povezuje s sociološkimi, zgodovinskimi in filozofskimi pogledi ter jih tako umešča v širši politični kontekst, dokumentarno gradivo in že obstoječe raziskave pa nadgradi z najnovejšimi spoznanji in lastno kritiško refleksijo.

Herman Melville: Tri novele (Mladinska knjiga, 2020) Avtor kultnega Moby DickaHerman Melville (1819–1891) je bil tudi odličen pisec kratke proze. Tri novele prihajajo z izborom, ki ponuja Bartlebyja, pisarja, enega najbolj navdihujočih upornikov v zgodovini književnosti, Benito Cereno se vizionarsko loteva teme suženjstva, medtem ko zgodba Billy Budd, mornar poraja univerzalna spoznanja o nemoči posameznika v kolesju pravosodnega aparata. Prevedli Polona Glavan, Janko Trupej in Alenka Moder Saje, spremno besedo je napisala Darja Marinšek.