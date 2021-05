Udeleženke shoda so se skupaj sprehodile mimo spomenikov, postavljenih v spomin na prve ženske demonstracije, do vrat državnega zbora, kjer so med drugim pozvale izvoljene predstavnike ljudstva, da prevzamejo odgovornost za ohranjanje naravnega okolja, da terjajo dopolnjevanje slovenske in evropske zakonodaje, ki bo preprečevala nadvlado multinacionalk, da se zavzamejo za ohranitev javnega sistema izobraževanja ter da preprečijo prekariat in poskrbijo za spoštovanje in boljše nagrajevanje zaposlenih v vseh dejavnostih.

Kot so med drugim pojasnile, Slovenija danes ni okupirana, a časi terjajo, da tudi ženske stopijo na javne trge in odločno zahtevajo svobodo, demokracijo in resen odnos do aktualnih vprašanj, ki postajajo ne samo vprašanja kakovosti življenja, ampak tudi dolgoročnega preživetja naslednjih generacij.