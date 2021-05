Francoski oficirji so v skrajno desni reviji Valeurs actuelles objavili novo »domoljubno« besedilo o »nasilju in kaosu« v Franciji, ki da ji grozi državljanska vojna, v kateri »se vse bolj širi islamizem« in je »vse bolj prisotno sovraštvo do Francije«. Prvi tekst, objavljen 21. aprila, bi lahko povzeli kot grožnjo puča s strani 1500 podpisanih upokojenih oficirjev, tudi 20 generalov, in 18 aktivnih oficirjev. Tokrat pa gre za peticijo, ki jo je, tako trdi uredništvo revije, objavilo dva tisoč nepodpisanih aktivnih oficirjev, v prvih 24 urah po objavi pa podpisalo 150.000 Francozov.

Obtožbe o umiku pred islamisti V njej namigujejo na nevarnost državljanske vojne z islamisti, ki naj bi jim vlada prepuščala teren. »V Afganistanu, Maliju, Srednjeafriški republiki so umrli nekateri naši tovariši v boju proti islamizmu (…), vi pa mu popuščate na naših tleh,« so zapisali. In medtem ko francoska vojska po svetu skrbi za red in mir, naj bi vlada doma »prepustila predmestja kriminalu«. Sam notranji minister Gerard Darmanin je nedavno govoril o vojni v predmestjih, kjer se policija spopada s tolpami mladih prestopnikov, večinoma preprodajalcev mamil. V Avignonu je bil prejšnji teden ubit policist. Najhuje pa je v Marseillu, kjer je socialistična senatorka zahtevala posredovanje vojske proti preprodajalcem, ki so oboroženi s kalašnikovkami.

Vojsko vlečejo v politiko V ponedeljek se je na peticijo odzval načelnik generalštaba francoske vojske François Lecointre. Poslal je pismo vsem svojim četam, v katerem je pozval k odgovornosti v trenutku »poskusa zlorabe« vojske. »Vojsko so speljali na teren političnih razprav, kjer nima ne legitimnosti ne poklicanosti, da bi posredovala,« je zapisal. »Če pa so politična stališča posameznika nezdružljiva z njegovim vojaškim poklicem in je zato pod vprašajem njegova podrejenost republikanski politični oblasti, ki je demokratično izvoljena, potem je najbolj pametno, da tak posameznik vojsko zapusti,« je zapisal. Vsekakor gre v obeh tekstih za politiko, saj sredstva za vojsko v Franciji niso premajhna, ni pomanjkanja materiala, vojaki dobro zaslužijo, generali so z razmerami zadovoljni. Notranji minister Darmanin pa teksta razume kot »politično manipulacijo nekaj tednov pred regijskimi volitvami in leto pred predsedniškimi«. Pri tem cilja na glavno tekmico Emmanuela Macrona na predsedniških volitvah, Marine Le Pen, ki je v ponedeljek ponovila trditev iz obeh tekstov, da »obstaja nevarnost izbruha državljanske vojne«. Tekstoma pa ni naklonjena le Le Penova, ampak tudi dnevnik Le Figaro in nekateri desni politiki, celo Michel Barnier, ki je v evropski komisiji odgovoren za pogajanja z Veliko Britanijo, zdaj pa ima predsedniške ambicije in si zato prizadeva pridobiti potencialne volilce Le Penove. Vsekakor oba teksta, s tem ko vnašata zmedo v francosko družbo in zaostrujeta napetosti, povečujeta njene možnosti.