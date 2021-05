Pozabljeni petnajstletniki čakajo na cepivo

Predpisi, ki urejajo vračanje državljanov Slovenije v domovino, diskriminirajo eno od starostnih skupin. To so 15-letniki in 15-letnice. Ob vračanju v domovino morajo namreč vsi starejši od 15 let predložiti potrdilo o cepljenju, negativnem PCR-testu ali prebolelem covidu-19, če se želijo izogniti karanteni. Toda 15-letniki so v tej skupini edini, ki se ne morejo cepiti. Niti teoretično. V Sloveniji je namreč cepivo comirnaty (Pfizer-BioNTech) registrirano za starejše od 16 let. V sedanjih razmerah jim tako za vrnitev iz Hrvaške v Slovenijo brez obvezne karantene preostane le plačilo PCR-testa (če nimajo potrdila o preboleli okužbi).