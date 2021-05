Vlada je na današnji seji odločila, da razglasitev epidemije covida-19 podaljša še za 30 dni. Podaljšanje velja od 17. maja. Ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije zahtevajo aktualne epidemiološke razmere, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Pojasnili so, da se v Sloveniji glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije covida-19. Zaradi pojava novih različic virusa smo priča njenemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oz. pojavnost okužb. Vse statistične regije pa dosegajo oziroma presegajo stopnjo pojavnosti, ki zahteva razglasitev epidemije.

Omejitev 50-odstotne zasedenosti bo po navedbah Hojsa veljala tudi za obiske kinodvoran in cerkva.

Dejavnost izobraževanja odraslih je organizacijsko že sedaj potekala brez omejitev, tako bo veljalo tudi v prihodnje. V veljavi ostajajo določila glede testiranja izvajalcev, nošenja mask in ostala priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.

Tudi na višjih strokovnih šolah je v celoti mogoča izvedba predavanj v živo. Glede nošenja mask in testiranja zaposlenih ni sprememb.

Pouk v srednjih šolah bo potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih. Treba pa je upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov, so opozorili na ministrstvu.

"Ker se je epidemiološka slika izboljšala, prehajamo v Sloveniji v t. i. rumeno fazo. To po vladnem semaforju sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 pomeni popolno odprtje srednjih šol in fakultet v prihodnjem tednu," so navedli na ministrstvu za izobraževanje.

V ponedeljek bodo v šolske klopi znova sedli vsi srednješolci. Ministrstvo za izobraževanje je namreč srednjim šolam poslalo okrožnico, iz katere izhaja, da z izobraževanja po modelu C, ko so se tedensko izmenjevali doma in v šoli, prehajajo na model B. Študenti pa bodo lahko predavanja znova poslušali v živo.

Podaljšan dovoljen čas opravljanja gostinske dejavnosti

Vlada podaljšala dovoljen čas opravljanja gostinske dejavnosti. Po novem bo to od 5. do 22. ure, in ne več od 7. do 19. ure. Ob tem se bodo sprostile tudi nekatere druge omejitve.

Razdalja med robovi miz v notranjosti lokalov mora biti najmanj tri metre, razdalja med osebami za mizo pa več ni določena. Pogoj omejitve štirih oseb za mizo ob tem po novem ne velja za družine z otroki do 18 let, je tvitnilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlada se je odločila tudi, da uvaja novo izjemo pri omejitvi 20 kvadratnih metrov poslovnega prostora na enega potrošnika. Ta pogoj ne velja za otroke do 18 let v spremstvu skrbnikov ali za osebe, ki potrebujejo spremstvo, so pojasnili.

Kampi lahko ponujajo do 70 odstotkov razpoložljivih enot, doslej so lahko oddajali 30 enot.

Vlada je omogočila še obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo med 5. in 22. uro pod pogojem prebolelosti, cepljenja oz. opravljenega testa na novi koronavirus. Igralni saloni lahko ponujajo do 50 odstotkov razpoložljivih kapacitet.