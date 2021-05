Razmere v Kolumbiji so že več tednov zelo nepredvidljive, napetosti pa je sprožil predlog davčne reforme, ki bi najbolj obremenila nižji in srednji sloj, razbremenila pa tiste z visokimi dohodki in kapital. Konec minulega meseca je minister za finance Alberto Carrasquillas, ki je potem sicer odstopil, predlog davčne reforme poslal v parlament in mu nadel evfemističen naslov »zakon o vzdržni solidarnosti«. Predvideval je uvedbo novih obdavčitev, dvig DDV za številne osnovne proizvode in dvig davka na dohodke.

Namen reforme je bil, da bi v državni blagajni zbrali dodatna finančna sredstva v višini dveh odstotkov BDP, s čimer bi omilili pritiske upnikov in ohranili bonitetne ocene države oziroma preprečili njen finančni zlom. Duque je že leta 2019 izvedel nekakšno davčno reformo z znižanjem davkov naftni industriji, premogovnikom, bankam in velikim korporacijam. S tem je nastala velika proračunska luknja, ki se je s pandemijo covida-19 še poglobila. Ob tem je lani BDP upadel za 6,8 odstotka, uradna brezposelnost je dosegla 16 odstotkov, revščina pa je prizadela 21,2 milijona oziroma 42,5 odstotka prebivalcev.

Brezplodni pogovor

Zaradi predloga davčne reforme so sindikati ob podpori študentov in nevladnih organizacij 28. aprila organizirali splošno stavko. Množice Kolumbijcev so se zbrale na ulicah v več mestih po državi. Po štirih dneh silovitih protestov ter spopadov s posebnimi enotami policije in vojske zlasti v največjih mestih, kot so Cali, Medellin in glavno mesto Bogota, je desničarski predsednik Ivan Duque v začetku tega meseca odstopil od davčne reforme in napovedal pogajanja. Vendar to ni ustavilo protestov, ki se nadaljujejo. V teh razmerah se je Duque v ponedeljek sestal s predstavniki nacionalnega stavkovnega komiteja, ki zastopa sindikalne, kmečke, staroselske in študentske organizacije ter združenje potomcev afriških korenin. Po štiriurnem sestanku ob navzočnosti predstavnika OZN so se razšli brez dogovora.

Protestniki v ospredje postavljajo zahteve, izražene večinoma že na protestih leta 2019, torej konec policijskega nasilja, izvajanje mirovnega sporazuma, ki je bil leta 2016 sklenjen z gverilsko skupino FARC, zmanjšanje neenakosti, izboljšanje pogojev zaposlovanja in upokojevanja, zdravstveno varstvo in množično cepljenje proti covidu-19, konec pobijanja socialnih aktivistov in zagovornikov človekovih pravic (lani so jih v Kolumbiji ubili 310) ter ukrepanje proti kriminalnim in paravojaškim združbam.