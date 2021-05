Vse kaže, da rek »dober glas seže v deveto vas« drži. Razstava učencev OŠ Gorje, ki je na ogled v infocentru TNP Triglavska roža na Bledu, je namreč med obiskovalci Bleda od blizu in daleč postala pravi hit. Za to je vsekakor zaslužna njena zanimiva vsebina. Osmošolci so namreč pod mentorstvom profesorja umetnosti Primoža Poklukarja ustvarili kiparske umetnine po predlogah znanih slik umetnikov. Izdelki, ki so jih navdihnile podobe velikih mojstrov, gorjanski šolarji pa so jim dodali še tretjo dimenzijo, dokazujejo, da so kljub nenavadnim razmeram v zadnjih dveh šolskih letih otroci neverjeten vir ustvarjalne energije.

Brezam, ki jih je uničil žledolom, so povrnili življenje Projekt Preobrazbe je po časovnem obsegu daljši od obdobja trenutne epidemije, nam je pojasnil mentor avtorjev razstave profesor Poklukar. »Izdelki so nastajali tri šolska leta z različnimi skupinami učencev. Vsak od kipov nosi svojo zgodbo. Osnova nekaterih je les, pri čemer smo uporabili breze, ki jih je pred sedmimi leti v okolici šole uničil žledolom. Nekaj kosov smo pobrali in shranili oziroma rešili, preden so jih domačini odpeljali na razrez. Želel sem jim dati novo življenje. Ideja je nekaj časa zorela, preden smo z učenci začeli spreminjati kose lesa v kipe,« pojasnjuje zametke ustvarjanja izdelkov za razstavo. »Iskal sem ideje, kako bi lahko z učenci ustvarjali montažne kipe iz čim več naravnih materialov in morda tudi s kakšnim odpadnim. Velik izziv je tudi, kako sliko, ki je na dvodimenzionalni ploskvi, spremeniti v kip, ki se ga bo dalo obhoditi. Otrok mora za to, da oblikuje tudi ozadje, ki ga na sliki ni videti, uporabiti veliko domišljije,« nas je mentor opozoril med sprehodom po razstavi. Nabor slikarskih del, ki so otrokom služila kot predloge, je pripravil sam, učenci pa so si med njimi izbrali svoje. Ustavimo se pred Kofetarico Ivane Kobilca. »Osnova zanjo je naša šolska breza, ki jo je uničil žledolom. Učenci so uporabili slamo, ki so jo prinesli od doma, dodali so ji nekaj žice, ki je služila kot elektromaterial, ter blago in pluto,« pokaže na podrobnosti ob kipu.