V košarkarski ligi NBA se redni del letošnje s koronavirusom prizadete sezone vztrajno bliža koncu. Moštva se borijo še za zadnje vstopnice za končnico ali mesta med sedem do deset v obeh konferencah, ki ponujajo dodatno možnost za izločilne boje. Po drugi zaporedni zmagi proti Bostonu je že jasno, da bo lanski finalist Miami med šestimi najboljšimi moštvi na Vzhodu, medtem ko bo Dallas po porazu proti Memphisu na Zahodu še trepetal.

Miami je na drugi zaporedni tekmi proti Bostonu pokazal, zakaj se moštvu s Floride v končnici želi izogniti prav vsako moštvo. S kolektivno igro so si namreč porazdelili breme v napadu, saj je kar šest igralcev tekmo sklenilo z dvomestnim številom točk – Tyler Herro jih je dosegel 24, Bam Adebayo in Duncan Robinson po 22, Kendrick Nunn 18, Goran Dragić 17 (kar 14 v zadnji četrtini) in Jimmy Butler 13. »Ko tako igramo, smo najboljši. Imamo ogromno orožij v napadu, zato nas nasprotniki težko branijo. Če temu dodamo še dobro obrambo, pa nas je prekleto težko premagati,« je na svoje moštvo, ki je dobilo deset od zadnjih 13 obračunov, ponosen trener Erik Spoelstra. Miami, ki se z New Yorkom in Atlanto krčevito bori za četrto mesto na Vzhodu, ki prinaša prednost domačega parketa v prvem krogu končnice, do konca rednega dela sezone čakajo še obračuni proti Philadelphii, Milwaukeeju in Detroitu.

Povsem nepričakovano pa je proti Memphisu klonil Dallas, pri katerem je imel Luka Dončić enega najslabših večerov, odkar igra v ligi NBA. Zbral je namreč zanj skromnih 12 točk in temu dodal še po pet skokov in asistenc. Za nameček se je 22-letni Ljubljančan proti koncu prvega polčasa pri lovljenju žoge vrgel čez oglasni pano in grdo pristal na betonskih tleh ter ob tem začutil bolečine v hrbtu. »Ko sem padel, sem začutil bolečino, a ker sem bil ogret, sem brez težav lahko nadaljeval tekmo. Po koncu, ko sem se ohladil, pa se je pojavila bolečina. Upam, da bo hitro bolje,« je po tekmi povedal Luka Dončić, ki je bil razočaran nad svojo predstavo. »Ni potrebe, da ovinkarim. Za poraz sem v največji meri kriv jaz. Nisem se počutil dobro na parketu, nisem bil stoodstotno prisoten. Za to ni opravičila. To je bil eden mojih najslabših večerov do zdaj v ligi NBA. Hitro se moram pobrati in igrati precej bolje.« Dallas se s Portlandom in LA Lakers bori za peto oziroma šesto mesto, ki neposredno peljeta v končnico, do konca pa jih čakajo še tekme z New Orleanson, Torontom in Minnesoto.