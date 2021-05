Ervin Hladnik - Milharčič: Mirovni proces do zadnjega Palestinca

Ljubljana bi morala pomagati Izraelu s svojimi bogatimi izkušnjami pri reševanju nepremičninskih sporov v Rogu. Tam je prestolnica Slovenije uspešno izselila skupino naseljencev v zgradbi, ki je del mestne lastnine. Poslala je stokrat bolje organizirano skupino oboroženih policistov in pripadnikov privatne milice, da so jih izselili. Pristop je deloval brezhibno. Prebivalci Roga so se izselili, ponovno je bil vzpostavljen pravni red.