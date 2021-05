Ostržku se je spet podaljšal nos

Jasnovidni Janez Janša je 27. aprila napovedal, da bo množično širjenje virusa med udeleženci protesta ob dnevu OF na Prešernovem trgu v naslednjih tednih povzročilo na stotine resno bolnih in mrtvih. Povprečna inkubacijska doba pri okužbi s koronavirusom je 5 do 6 dni, maksimalna pa do 14 dni. V državi število obolelih občutno pada. Hm, Janez očitno ni upošteval, da je bila na Prešernovem trgu zbrana desettisočglava množica očitno imuna za grosupeljski sev.