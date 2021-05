če bi imel sposobnosti Emila Zolaja, bi zapisal: J'accuse. Pa nimam, tako vam polagam na srce, če ga še imate, in v možgane zelo jasno sporočilo: vi osebno ste odgovorni za to, da je STA v situaciji, v kakršni je, in odgovorni ste za najbolj nagnusno ravnanje s kolektivnim kaznovanjem zaradi nestrpnosti do direktorja Bojana Veselinoviča. Da se nekaj ne plača iz proračuna, čeprav je to v zakonu jasno določeno, je odgovornost vlade Republike Slovenije. Vi ste člani te vlade, torej te odgovornosti ne morete preložiti ne na direktorja Ukoma Uroša Urbanijo ne na predsednika vlade Janeza Janšo. Vi lahko v skladu s poslovnikom sprožite, da vlada sprejme sklep, ki ga mora direktor Ukoma izvesti. Ali pa ga zamenjate!

Upam, da vam je po zadnjih zapisih Uroša Urbanije in Janeza Janše jasno, da izsiljujete celotno STA, dejavnost in zaposlene zaradi osebnih zamer. Da celo ne gre več za posredovanje podatkov, ampak je Uroš Urbanija začutil, da lahko ob podpori Janeza Janše skuša poravnati račune iz leta 2011, ko je Veselinovič skladno s sklepom nadzornega sveta prevzel vodenje STA. Danes po desetih letih pa mu očita nepravilno ravnanje. Popolnoma neverjetno je, da ste ob tem tiho, da ne ukrepate in ne sprejmete sklepa, da se v skladu s 66. členom PKP 7 na osnovi predloženega zahtevka STA, ki temelji na edinem in z zakonom zahtevanem dokumentu – veljavno sprejeti poslovni načrt STA –, takoj nakaže denar! Ne verjamem, da vam ni noben pravnik povedal, da je to zadostna osnova za izplačilo! Ali se zavedate, kaj pomeni kolektivno, celo družbeno kaznovanje zaradi osebne zamere? Ali ni to najhujši »mobing«, ki ga izvajate kot ministrice in ministri vlade Republike Slovenije do fizične osebe, ki ji do sedaj ni dokazana niti najmanjša krivda za katero koli morebiti sporno ravnanje? Od tod moja asociacija na Zolaja: mnogi so vedeli, da je Dreyfus nedolžen, pa niso naredili nič!

Je res možno, da resno jemljete neresne besede Uroša Urbanije o tem, da potrebuje za nakazilo sklenjeno pogodbo, pa členitev na javno in nejavno službo, kar je v popolnem nasprotju z določili 66. člena PKP 7? Ste res postali popolnoma brezosebni in z minimalnim občutkom za prav? Ne gre za dva egotripa, ampak za enostavno osnovno spodobnost, ki bi jo moral imeti vsak, tudi politik! Če ne ravno politik! Vas res ni sram, ko molče spremljate, kaj se dogaja?

Pri tem se ne postavljam na nobeno stran, čeprav sem dobil zadosti informacij, ki bi jih lahko o direktorju Ukoma dobili tudi vi. V veliki meri pojasnjujejo njegovo sedanje ravnanje. Nujnost razmejitve javne in tržne dejavnosti je predpisana z zakonom in jo boste, če je še niste, z lahkoto dobili. To je predmet revizij, ki jih je STA zagotovo opravila. Če je Bojan Veselinovič kršil zakone ali ravnal v nasprotju z določili družbe STA, potem bo moral nositi posledice. Ampak res prav nič vam ne daje osnove, da zaradi suma njegovih domnevnih rabot ne bi zagotavljali sredstev v skladu z zakonom. Vendar verjamem, da tudi vi veste, da je vsak državljan Republike Slovenije nedolžen, dokler se mu ne dokaže drugače. Tudi nadzorni svet STA boste, kot skupščina, lahko pozvali na odgovornost, samo če boste ugotovili, da je kršil določila zakona in drugih aktov. Vendar vas pozivam, da takoj zagotovite izvajanja veljavnega zakona in z nakazilom omogočite delovanje STA, ker delate sramoto Sloveniji!

Prosim, ne skrivajte se, da to ni vaše področje! Je, ker ste tudi vi članice in člani vlade in vlada sprejema sklepe z glasovanjem! Če boste preglasovani, pa javno objavite, kako je kdo glasoval.

Še posebno neposredno odgovornost imata oba podpredsednika vlade, ki sta hkrati predsednika strank koalicije. Imata moč, da se odločanje uvrsti na sejo vlade in sprejme ustrezen sklep. Nobenih izgovorov za skrivanje ne bi smela imeti. Razen če to državo resnično vodita Uroš Urbanija in Janez Janša. Tako kot onadva ta trenutek tudi vi, spoštovane ministrice in ministri, osebno izvajate mobing najslabše, zavržne vrste nad Bojanom Veselinovičem in vsemi, ki so zaposleni na STA.

Igor Kadunc, MBA, Ljubljana