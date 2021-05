Nepreslišano: Dr. Alenka Dovč, veterinarka

Velik krokodil, opice ali velike strupene kače ne sodijo v blok. Si predstavljate, da pobegne strupenjača in je treba ljudi izseliti in zapreti cel blok ali ulico, kot se je pred leti zgodilo na Češkem? To je vsekakor treba zakonsko regulirati. Toda najti je treba pametno strategijo, da ne bodo ljudje teh živali spuščali v naravo in da ne bo zacvetel črni trg. O tem, kako urediti to področje, se je treba pogovarjati z gojitelji takšnih živali, z ljudmi, ki imajo živalske vrtove oziroma njim podobne prostore, tudi z lastniki teh živali je treba vzpostaviti stik. Pripraviti je treba seznam živali, ki jih lahko posedujejo vsi posamezniki, in seznam tistih, ki jih doma ne smejo imeti. Nekateri hočejo imeti kakšno žival samo zaradi lepe barve, zanimivega vzorca ali njene specifičnosti.