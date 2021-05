Nebesna telesa so najprej roman o treh sestrah in njihovih odločitvah za zakon oziroma ljubezen. Omanska piska Džoha Alharti (1978) nam predstavi Majo, ki se poroči z obetom, da bo pozabila na prvo zaljubljenost, Asmo, ki se poroči iz občutka dolžnosti, in Havlo, ki vztraja pri romantičnem idealu ljubezni, čeprav je jasno, da ji bo ta zveza prinesla nesrečo.

Junakinje, ujete med pričakovanja družine in družbe, spoznavamo v omanski vasi Alavafi, zato je to – na bolj poglobljeni ravni – obenem poetično, skozi več perspektiv izpisana pripoved o kompleksnem zgodovinskem, političnem in geografskem razvoju te države na Arabskem polotoku. Kjer je nekoč cvetela trgovina s sužnji – suženjstvo so v Omanu prepovedali šele leta 1970 –, je naftna industrija povzročila gospodarski in družbeni preporod.

Posledicam ne moremo ubežati »Nisem si želela nekakšnega etnografskega poklona Omanu, hotela sem iti globlje,« rada pove avtorica na predstavitvah svoje knjige, v kateri med drugim tematizira prešuštvo, samomor in suženjstvo. »Suženjstvo je del zgodovine, in to ne le arabskega sveta, temveč tudi antične Grčije, Kitajske, Južne Amerike, in čeprav gre za občutljivo temo, ne moremo ubežati njegovim posledicam v sodobni družbi. Ne moremo zgolj molčati in se pretvarjati, da se ni nikoli zgodilo,« je prepričana avtorica, v živo menda prav toliko neposredna kot v romanu. A zgodovina, rada poudarja, ji vendarle služi le za navdih, razvoj zgodbe mnogo raje prepušča domišljiji.