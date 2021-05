#intervju Tadej Štrok, zavod Danes je nov dan: Zakaj so nevarne twitter koprive?

Tadej Štrok je član Inštituta Danes je nov dan, neprofitne organizacije, ki se s spletnimi projekti in zagovorniškimi kampanjami odziva na tekoče družbene problematike. V lanskoletni raziskavi Twitter brigade so na družbenem omrežju v sodelovanju s portalom Pod črto razkrili mrežo lažnih profilov, ki so pod pretvezo naključnih oseb s spleta propagirali vlado in največjo koalicijsko stranko SDS. Twitterjeva nedavna čistka slovenskih profilov pritrjuje ugotovitvam raziskave, med začasno ukinjenimi zaradi kršenja pravil pa sta bila tudi dva vidna člana portala Nova24.