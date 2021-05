Že sama stavba centra trajnostne mobilnosti na Planini v Kranju je prava paša za oči. Nizek objekt dobesedno sredi ceste v naselju blokov in stolpnic močno izstopa, stanovalci pa z višjih nadstropij lahko občudujejo tudi njegovo vse bolj zeleno streho. A čeprav gre za majhno stavbo sredi naselja, v katerem se vsak dan med stanovalci bije boj za prosta parkirna mesta, ki jih kronično primanjkuje, ima ta kranjska novost, ki so jo odprli ta teden, pomembno poslanstvo. Prebivalce naj bi na različne načine spodbujala k trajnostni mobilnosti.

Varno zatočišče za kolo

»Trajnostni smo takrat, ko pustimo avto doma in se na pot, na primer v službo ali po opravkih, odpravimo peš ali s kolesom. Moja velikanska želja je, da bi se to kot virus razširilo po Kranju, po vsej regiji in celo po vsej Sloveniji,« pravi Andrej Zalokar iz društva Rekreatur in komisije Varno kolesarim, ki deluje v Kranju. »Ljudje pravijo, da en avto, ki ga pustijo na parkirišču in se odpravijo peš, še ne premakne ničesar. To ne drži. Sami pri sebi moramo spremeniti potovalne navade. To je kot voda, ki ne zapolni kozarca, če teče v curku, ga pa, kadar kaplja,« postreže s primerjavo.

A kako lahko majhna stavba sredi velikega naselja v še večjem mestu pripomore k takšnim spremembam? Tako s svojo infrastrukturo kot z informacijami, ki jih bodo širili zaposleni in sodelavci novega centra, pravi Miha Juvan, predstavnik podjetja MM Ibis, ki upravlja center trajnostne mobilnosti. »Center je vozlišče javnega potniškega prometa in drugih načinov trajnostne mobilnosti,« opisuje Juvan. »Poleg informiranja o možnostih potovanja na trajnostni način ponuja tudi druge storitve, kot so možnost vpisa v sistem KRsKOLESOM oziroma Gorenjska.bike, aranžmaje za car sharing, parkiranje, e-polnilno infrastrukturo in javni potniški promet. Na voljo je tudi najem mest za hrambo kolesa za tiste, ki v domačem okolju te možnosti nimajo. In v centru si bodo lahko občani tudi popravili svoja kolesa ob manjših okvarah,« opisuje.