Indijska različica novega koronavirusa, znana kot B.1.617, se že nekaj čas širi po svetu, zdaj pa smo prvi primer potrdili tudi v Sloveniji. Kot je razvidno s portala GISAID, ki ponuja odprt dostop do genomskih podatkov novega koronavirusa, so prvi (in doslej tudi edini primer) omenjenega seva potrdili v vzorcu, ki ga je Inštitut za mikrobiologijo in imuniologijo ljubljanske Medicinske fakultete analiziral 20. aprila. Glede na zemljevid, naj bi okužena oseba prihajala iz Primorsko-notranjske statistične regije.

Predstojnik inštituta Miroslav Petrovec še ni potrdil te informacije. Prav tako z njo niso seznanjeni v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V četrtek bodo sicer predvidoma na vladni novinarski konferenci o covidu-19 predstavili stanje glede različic v Sloveniji.

Omenjeni dvojno mutiran sev so doslej zabeležili že v 44 državah po svetu in vseh šestih WHO regijah - v več kot 4500 vzorcih. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v ponedeljek indijsko različico razglasila za skrb vzbujajočo, s čimer se je na tem seznamu pridružila britanski, brazilski in južnoafriški. Zanje velja, da so bolj nevarne kot prvotna različica virusa Sars-CoV-2, saj so bodisi bolj prenosljive, smrtonosne ali sposobne premagati zaščito, ki jo nudijo cepiva.