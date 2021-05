Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so 42-letnika v preteklosti že obravnavali in je bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja nasilništvo, nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva, lahka telesna poškodba, grdo ravnanje, neupravičena proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, izsiljevanja in velika tatvina. Tokrat mu za storjeno kaznivo dejanje grozi do 15 let zaporne kazni.

Policisti so v noči na 19. maj lani na Frankolovem obravnavali rop. Najmanj trije zamaskirani moški so po tistem, ko so pred hišo onesposobili varnostne kamere, vlomili v hišo in v spalnici grobo napadli lastnika, ju zvezali z vezicami in lepilnim trakom ter temeljito preiskali prostore. Ukradli so več gotovine in zlatnine, prenosni računalnik in fotoaparat ter osebno vozilo, s katerim so se odpeljali s kraja ropa. Ko sta se lastnika uspela rešiti, je lastnica stekla do soseda in ga prosila, da o ropu obvesti policijo.

Vozilo, ki so ga roparji uporabili pri begu, je policija s pomočjo podatkov občana nekaj dni po ropu našla na območju Trojan in ga vrnili lastnikoma. Storilci so rop po oceni policije izvedli na izredno premišljen, brutalen in nasilen način. Oškodovanca so načrtno izbrali in se na rop dobro pripravili.