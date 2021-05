Vrsta slabih odločitev, zamud in omahovanja ter tudi zanikanja je vodila v »katastrofalno krizo človeštva«, v smrt najmanj 3,3 milijona ljudi po vsem svetu in opustošenje svetovnega gospodarstva, so težko pričakovani zaključki končnega poročila skupine neodvisnih strokovnjakov. Institucijam ni uspelo obvarovati ljudi, politični voditelji, ki so zanikali znanstvene ugotovitve, pa so spodkopali zaupanje javnosti v zdravstvene ukrepe, navaja neodvisna skupina za pripravljenost in odziv na pandemijo (IPPPR).

Zgodnji odzivi na izbruh novega koronavirusa v kitajskem Wuhanu decembra 2019 niso bili dovolj hitri in odločni, sledil je februar 2020, ki ga je IPPPR označil kot dragocen »izgubljeni mesec«, ko bi se morale države odzvati na alarme, a so dejansko grožnjo pandemije v veliki meri spregledale.

»Pandemija posledica neštetih napak« Za poročilo so skupino maja lani zaprosile države članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Sopredsedovali sta ji nekdanja premierka Nove Zelandije Helen Clark in nekdanja liberijska predsednica Ellen Johnson Sirleaf, sicer Nobelova nagrajenka za mir iz leta 2011. Sirleafova je sedanjo situacijo, v katero nas je pripeljala pandemija, označila kot posledico »neštetih napak, pomanjkljivosti in zamud v pripravljenosti in odzivanju«. Skupina je okrcala tudi samo WHO, saj da bi lahko izredne zdravstvene razmere mednarodnega obsega razglasila že 22. januarja lani, a je namesto tega čakala še osem dni. Glede na začetno relativno nedejavnost držav - vseh, ne le Kitajske - »bi morda še vedno končali tu, kjer smo«, je sicer priznala Clarkova.