Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila obravnavo suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri mednarodni nogometni zvezi FIFA. To delo Vesel opravlja od leta 2016. Ker KPK ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je postopek ustavila.

»Zame ni bilo nobenega dvoma. Argumenti KPK so mi znani in so dobri, tako da sem s tega vidika zadovoljen,« je Vesel dejal za Dnevnik. Pravi, da ga odločitev komisije v ničemer ne preseneča, saj da je zakon jasen, morebitne konflikte v okviru predsedovanja računskemu sodišču pa, da je natančno preučil že ob nastopu funkcije pri Fifi. »Mislim pa, da je to dobra priložnost, da se nekateri politični akterji, ki so bili v interpretaciji te domnevne afere zelo nekorektni, opravičijo. To je sicer iluzorno pričakovati, vendar bi to opravičilo zelo prispevalo h kulturi dialoga v slovenskem javnem prostoru,« dodaja.

Pritiski politike in nekaterih medijev Pritiski s strani politikov in nekaterih medijev nanj so se sicer začeli stopnjevati lani decembra, ko je računsko sodišče revidirancem vročilo osnutek poročila o nabavi zaščitne opreme in policijo opozorilo, da je pri 13 pogodbah morda prišlo do kaznivih dejanj. Več vladi naklonjenih medijev je zaradi tega izdatno poročalo o njegovem vodenju komisije za revizijo. Na dnevnem redu je bila višina njegovega zaslužka pri Fifi, pa tudi nepreverjene informacije, da naj bi bil Vesel med študentskim delom v Nemčiji vpleten v krajo gradbene mehanizacije, kar je sicer že zdavnaj demantiral. V končnem revizijskem poročilu računskega sodišča smo nato sredi marca lahko prebrali, da kljub upoštevanju izrednih okoliščin vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti. Pritiski na sodišče in Vesela se niso ustavili. Poslanske skupine SDS, NSi in SNS so v tem času vložile zahtevo za sklic nujne seje, kjer so predlagale, da predsedniku računskega sodišča preneha funkcija, računsko sodišče pa je prav tako začel preiskovati Nacionalni preiskovalni urad.