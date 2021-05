Predlog novele zakona o drugem tiru je v obravnavo DZ predložila skupina osmih poslancev s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem (Levica). Ta je v uvodu današnje seje spomnil, da je pogajanja z Madžarsko začela vlada Mira Cerarja, nato pa je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek v vladi Marjana Šarca odločila finančno konstrukcijo zapreti brez sodelovanja zalednih držav.

»Tretjega marca lani je mandat za sestavo nove vlade dobil prijatelj madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana Janez Janša in manj kot mesec po prisegi so se že začeli indici o tem, da se bodo pogajanja z Madžarsko ponovno začela in da je ponovno v igri scenarij, po katerem bi tuje države vstopale v lastniško strukturo podjetja 2TDK,« je opozoril Vatovec in pobudo o sodelovanju s sosednjo državo označil za čisto norost in nesmisel. »Vložek 200 milijonov evrov, ki bi ga ta tuja država prinesla, bi moral 2TDK odplačevati v času sklenjene pogodbe, ob tem pa bi ji moral izplačevati tudi del dobička,« je poudaril in dodal, da bi Madžari dobili še najmanj 30.000 kvadratnih metrov kapacitet v Luki Koper.

Mihelič: Sodelovanje predvideno zgolj kot možnost Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič je na drugi strani izpostavil, da zakon o drugem tiru podrobno določa pogoje za sodelovanje družbenikov. »To sodelovanje je predvideno zgolj kot možnost, za uporabo te možnosti pa morajo biti obvezno izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Namen ureditve torej ni široko odpiranje vrat tujim naložbam v drugi tir, temveč se natančno regulirajo pogoji finančnega sodelovanja,« je povedal. Če bi se ob strogih pogojih sodelovanja vendarle pojavil zainteresiran vlagatelj, pa bi bilo po Miheličevem mnenju negospodarno in neodgovorno, če takšne priložnosti ne bi vsaj preverili z vidika interesa Slovenije, njenih državljanov in javnih financ.