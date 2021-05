Nesorazmerna sila je bila uporabljena v devetih od desetih smrtnih primerov, ki so se zgodili od 9. do 11. avgusta 1971, nihče od ubitih ni sodeloval v paravojaških enotah in so bili popolnoma nedolžni, je ugotovitve preiskave o dogodkih, ki so znani kot pokol v Ballymurphyju, povzela sodnica Siobhan Keegan.

Svojci žrtev so ugotovitve preiskave v torek pospremili z aplavzom in solzami, poroča AFP. Trdili so, da je imela vojska, ki je nato leta 1972 na t. i. krvavo nedeljo ustrelila 14 civilistov, »dovoljenje za ubijanje«, ter je nato zakrila svoja dejanja in lažno trdila, da so bili ubiti člani nasilne paravojaške skupine.

Vlada Združenega kraljestva medtem ostaja odločena, da konča pregon vojakov, ki se soočajo z obtožbami nezakonitih smrti v konfliktu na Severnem Irskem. Napoveduje uvedbo zakonodaje, ki naj bi preprečila pregon, kar bi lahko po novem nasilju na Severnem Irskem, ki je izbruhnilo po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, še zaostrilo napetosti, poroča AFP.

Preiskava ubojev v Ballymurphyju se je začela leta 2018, in sicer kot del širše preiskave, ki so jo dve leti pred tem sprožili sodniki na Severnem Irskem, da bi raziskali tako zaključene kot nedokončane preiskave spornih smrti.

Nasilje na Severnem Irskem, ki je zaradi britanske vladavine divjalo do leta 1998, je skupno zahtevalo približno 3.500 žrtev, še piše AFP.