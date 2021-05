Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudarila Diazova, si nobena država na svetu ni upala zakonsko urediti tega področja.

Kmalu po objavi vladne odločitve sta dve združenji dostavljalcev pozvali k protestom. Po njihovem mnenju bo zakonska podlaga vodila v povečanje brezposelnosti, brez zaposlitve bo po oceni združenj ostalo več kot 15.000 dostavljalcev.

Samozaposleni dostavljalci nimajo pravne zaščite in se soočajo s prekarnostjo. Zakonska podlaga pa jim daje status zaposlenih in pravno zaščito, med drugim bodo upravičeni do plačanega dopusta in bolniške odsotnosti.