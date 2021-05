»Lepo je vnaprej vedeti, s kom se bomo merili v končnici. Zdaj bomo lahko bolj analizirali igro tekmeca in skušali najti način, kako ga premagati,« je dejal napadalec Winnipega Paul Stastny, ki je odigral jubilejno tisočo tekmo v ligi NHL.

Kyle Connor je zbral gol in dve podaji, vratar Connor Hellebuyck pa je za četrti shootout sezone zbral 24 obramb.

Na edini preostali tekmi večera so hokejisti Washington Capitals ob pravem času za končnico »nazaj dobili« razpoloženega Aleksa Ovečkina, ki je pred tem izpustil sedem od zadnjih osmih tekem, ter premagali Boston Bruins z 2:1.

Odločilni gol za zmago je dosegel Michael Raffl tri sekunde pred koncem tekme, enkrat pa je bil uspešen še Carl Hagelin. Vratar Vitek Vaneček je zaustavil 24 strelov.

A glede na to, da ima končnico proti Washingtonu zagotovljeno, je Boston tokrat odpočil kar 15 hokejistov prve ekipe in uporabil sedem igralcev, ki so to sezono odigrali deset ali manj tekem v ligi NHL.

Ekipi se bosta namreč v prvem krogu končnice lige NHL prvič v boju na štiri zmage pomerili že spet v soboto.