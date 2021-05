Z ustoličenjem Vasleta se je namreč začela velika zakulisna igra aktivnih in upokojenih slovenskih bančnikov, večine domačih predsednikov uprav družb in podjetij, ki so se prek lastninskih certifikatov prikopali do samoupravljavskega premoženja, dobro prikritih tajkunov, oživelo je tudi slovensko premoženje iz davčnih oaz in drugih nečednih poslov, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Vsa druščina je namreč sodelovala pri obetavnem nakupu podrejenih obveznic in delnic, ki pa so bile leta 2013 zaradi hude gospodarske krize ob sanaciji bank pod vlado Alenke Bratušek in guvernerja dr. Boštjana Jazbeca razlaščene. Takrat se je izvedla podobna razlastitev kot v mnogih drugih državah Evropske unije.

Potrebna je jasna razlaga. Državno požegnana prodaja podrejenih vrednostnih papirjev je bila skrbno prikrito dogovorjena med »prijatelji« in tudi namenjena zgolj pazljivo izbranim. Samo medklic: za blef so podrejene papirje prodajali tudi navadnim državljanom pri bančnih okencih, kar je predstavljalo v končni številki zanemarljivo majhen delež. Prave informacije o nakupu podrejenih obveznic in delnic so se med izbranimi kupci širile v obliki ustnega izročila. Vsem povabljenim se je garantiralo dolgoročne bogate zaslužke, kajti v slovenskih bankah je bilo takrat menda ogromno denarja, ki se ga izplača pohopsati. Samo medklic: tudi pri Šepetu smo dobili vabilo za nakup od Slovenca, ki je pol življenja preživel v ameriških bankah. Svetoval nam je, naj najamemo kredit in kupimo, kajti izplen bo ohoho! Nismo »uleteli«.

Sanje sta z razlastitvijo končala Alenka Bratušek in guverner Boštjan Jazbec, ki ga je bilo po dogovoru Janeza Janše in Boruta Pahorja (v ozadju je bil svetovalec predsednika države dr. France Arhar, najbrž ne povsem brez osebnih interesov) treba pregnati in postaviti na njegovo mesto sicer Jazbečevega soimenjaka Boštjana Vasleta, neopaznega, poštirkanega in poslušnega visokega državnega uradnika. Dobil je nalogo, da (kar se da brez hrupa) izpelje vrnitev premoženja razlaščenim lastnikom podrejenih obveznic in delnic.

Sprega med Janezom Janšo in Borutom Pahorjem, ki se je »via fakti«, kot bi rekel njun nekdanji partijski voditelj France Popit, začela z ustoličenjem Boštjana Vasleta za guvernerja, ima mogočno ozadje. Razlaščeni podrejenci se bodo s povrnitvijo že odpisanega premoženja povsem uklonili sedanji vladi, tudi nekdaj najbolj zagrizeni člani Foruma 21, ki so si za upognjenost že »prislužili« sijajna dela, za katerimi stojijo državne velike finance.

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.