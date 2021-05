Preberite še: Izrael Hamasu sporoča, da bo Palestince zraketiral v preteklost

Na območju Gaze, kjer ima nadzor gibanje Hamas, je med ubitimi od ponedeljka zvečer najmanj 12 otrok in ena ženska. Še okrog 230 ljudi je bilo glede na navedbe lokalnih oblasti v letalskih napadih izraelske vojske poškodovanih. Številne so rešili iz ruševin porušenih stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pristojne oblasti v Gaz navajajo, da so izraelski letalski napadi uničili vsa policijska poslopja na obalnem območju. Izraelska vojska je medtem sama sporočila, da je ponoči zadela stavbo, v kateri so bili pripadniki vodstva Hamasove vojaške obveščevalne službe, napadla je tudi bivališča ključnih predstavnikov Hamasa.

V Izraelu so se ponoči v več mestih, vključno s Tel Avivom, oglasile sirene, preden je območje zadela toča raket. Nekateri, ki niso uspeli pravočasno do podzemnih zaklonišč, so se zatekli pod mostove. V mestu Lod sta bila davi ubita moški in deklica, katerih avtomobil je zadela raketa. V mestu Rishon Lezion je umrla ženska, v Aškelonu pa dve. Ranjenih je bilo najmanj 100 Izraelcev.

Izraelska vojska navaja, da je od ponedeljka zvečer na območje Izraela z območja Gaze priletelo več kot tisoč raket. Kot je dejal tiskovni predstavnik vojske Jonatan Konrikus, je 850 raket, ki so jih izstrelile različne oborožene skupine v Gazi, pristalo v Izraelu ali pa jih je prestregel njihov sistem zračne obrambe, še 200 pa jih je pristalo v Gazi. Izraelska vojska je davi prestregla tudi brezpilotni letalnik Hamasa.

V bližini mesta Aškelon je raketa, ki je priletela iz Gaze, zadela naftovod izraelskega državnega podjetja, poročajo tuje tiskovne agencije. Zaradi obstreljevanja je moral Izrael poleg tega začasno ustaviti polete na svojem glavnem letališču Ben Gurion blizu Tel Aviva.