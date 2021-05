V Bostonu so košarkarji Miamija po deseti zmagi na zadnjih 13 tekmah tri tekme pred koncem rednega dela na petem mestu vzhodne konference skupaj z Atlanto.

Tyler Herro je dosegel 24 točk, Bam Adebayo in Duncan Robinson sta vsak k drugi zaporedni zmagi vročice nad Kelti dodala po 22 točk, Kendrick Nunn 18.

Dragić, ki je s trojko 9:02 minute pred koncem poskrbel za pomembno prednost svoje ekipe (105:84), pa 17. Zvezdnik Miamija Jimmy Butler je prispeval 13 točk, preden je zaradi poškodbe očesa izpustil drugi polčas.

»To nekaj pomeni. To kaže, da neposredna uvrstitev v končnico ni nekaj, kar nas ne zanima. To je vse, kar si želimo,« je po uspešni tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

Prvi strelec Bostona, ki je izgubil še sedmo od zadnjih desetih tekem, a si je že zagotovil mesto v "top 10" za dodatne kvalifikacije, je bil Kemba Walker s 36 točkami.

Miami bo v četrtek v domači dvorani gostil Philadelphio, proti kateri je januarja izgubil obe dosedanji tekmi.

Slab dan za Dončića

Dončić pa je z Dallasom gostoval pri Memphis Grizzlies, ki so zmagali s 133:104, s čimer so telički iz rok izpustili priložnost za peto mesto zahodne konference. Ta čas so šesti, veliko pa je odvisno od tekme Los Angeles Lakers - New York Knicks, ki še poteka.

"Stvar za nas še zdaleč ni izgubljena. A dejstvo je, da nismo dobro igrali vseh 48 minut. Zelo smo razočarani," je menil trener Dallasa Rick Carlisle.

Pri Dallasu je imel Dončić enega najslabših večerov v ligi NBA doslej; ob skromnem metu iz igre (4-16) - zgrešil je tudi vse štiri poskuse za tri točke - je zbral 12 točk in pet podaj, izgubil pa je prav toliko žog.

»Sam sem kriv za poraz,« je dejal mladi slovenski zvezdnik Dončić po tekmi: »Nisem bil tu. Nisem bil pravi. Zdaj se moramo hitro pobrati. Današnja tekma je bila jasno ena najslabših, kar sem jih doslej odigral, moram biti boljši kot to.«

Priložnost, da se telički poberejo, bo hitro prišla, saj že danes ponoči po srednjeevropskem času v domači dvorani gostijo New Orleans Pelicans. K sreči za Dallas je Dončić tokrat odigral le 26 minut, nič v zadnji četrtini.

Kar pa je potencialno slaba novica za Dallas, pa je Dončićev padec v zadnjih trenutkih prvega polčasa. Slovenski košarkar se je prekucnil čez mizo in pristal na betonu, preostanek tekme se je zdelo, da pazi svoj hrbet, so zapisali pri Dallas Morning News.

»Bomo videli, kako bo hrbet jutri. Vedno je najhuje, ko se mišice ohladijo,« je glede tega dejal Dončić, ki pa časa za počitek do tekme s pelikani ne bo imel.