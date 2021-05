Drugi odmerek za prebolevnike: nemški zgled se je izgubil s prevodom

Slovensko priporočilo o dveh odmerkih cepiva za tiste, ki so covid-19 preboleli pred več kot osmimi meseci, v mednarodni primerjavi izstopa. Kakšno je njegovo strokovno ozadje? Vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović nam je odgovorila, da so sledili stališču nemške stalne komisije za cepljenje (Stiko); sklicevala se je na bilten z dne 22. aprila. Vendar je stališče nemške komisije drugačno od slovenskega, saj izrecno priporoča en odmerek za prebolevnike. Izjema so – in v tem delu je Slovenija nemški stroki sledila – le bolniki s hudo imunsko motnjo. Z nemške poti je torej skrenila pri ostalih prebolevnikih.