Obujali so spomine na najboljše prigode iz javnega življenja Dimitrija Rupla: od smeha so se zvijali ob posnetku Marka Breclja, ki je Rupla ustrelil z vato, izstreljeno iz pihalnika, se hihitali ob afericah o klopci in metli, nazadnje pa še sarkastično navajali Ruplov citat iz leta 1996: »Janša je demagog… Ne išče sodelavcev, ampak služabnike.«

V torek dopoldne pa so šale na račun novega kandidata za v.d. direktorja JAK potihnile. Zakaj? Ker se je novica, ki se je še nekaj ure prej zdela kot res dobra šala, izkazala za resnično in vsi so osupnili.

Kot da se v dobrem letu še nismo naučili, da najbolj črne vice pokajo kekci, ki nam vladajo.