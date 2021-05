V nestrpnem pričakovanju, kakšen bo razplet troboja za naslov državnega prvaka, bodo med tednom odigrali tekmi polfinala slovenskega pokala. Prvi finalist bo znan drevi po lokalnem obračunu med Domžalami in Olimpijo. Pred tednom dni so Domžalčani zasluženo slavili v državnem prvenstvu z 2:0, današnji razplet pa bo odvisen tudi od tega, s kakšno zasedbo bo Olimpija zaigrala na stadionu ob Kamniški Bistrici.

Ljubljančani so sredi peklenskega ritma, v katerem se borijo na dveh frontah. »Ker smo Olimpija, gremo po obe lovoriki. Z Domžalami imamo še veliko neporavnanih računov iz prvenstva. Zavedamo se, da ne bo lahko,« je odločen kapetan Timi Elšnik. Prioriteta je ubranitev prvega mesta v ligi, saj naslov državnega prvaka prinaša nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov in s tem veliko več denarja v blagajno kot pokalna lovorika. A Olimpija mora paziti tudi na ugled, saj že en poraz povzroči preplah v klubu in načne psihološko trdnost ekipe, ki je na zadnjih štirih ligaških tekmah osvojila le dve točki. Olimpija se je v letošnjem pokalu mučila z drugoligašema, saj je Brežice premagala šele po enajstmetrovkah in Nafto po podaljšku.

Trener Olimpije Goran Stanković je pred zahtevno odločitvijo, da najde pravo kadrovsko ravnotežje. Potem ko je Olimpija v 28 dneh odigrala osem tekem, je utrujenost pri nosilcih igre očitna. Vsak dan je tudi daljši seznam poškodovanih: Delamea Mlinar, Fink, Vombergar, Čorić, Valenčič, Andrejašič, Ostrc… Tako bodo verjetno priložnost dobili mlajši igralci (po odsluženi kazni se vrača Bosić), ki pa bodo pred zahtevno nalogo, saj bodo Domžalčani izjemno motivirani zaradi dveh razlogov. Prvi je tekmovalni uspeh in prestiž v sosedskem derbiju, drugi pa popravljanje vtisa po nepričakovanem porazu z zadnjeuvrščeno Gorico. Domžalčani s porazom v Novi Gorici niso izpadli le iz boja za naslov prvaka, ampak so si zelo zmanjšali možnosti za nastop v Evropi skozi državno prvenstvo, saj za tretjo Muro zaostajajo pet točk, zato zdaj vse stavijo na osvojitev pokala.

Domžalčani, ki so najboljša ekipa pomladi (26 točk, druga Olimpija s 24), si danes ne bodo privoščili tako slabega vstopa v tekmo kot v Novi Gorici. »Ker je v polfinalu le ena tekma, ne bo taktiziranja. Pozabiti moramo na utrujenost, saj mora biti v zaključku sezone vse na najvišji ravni. Tekma z Olimpijo nam resnično prinaša veliko,« je izpostavil centralni branilec Domžal Damjan Vuklišević. Domžale, ki so slovenski pokal osvojile dvakrat, so na poti do polfinala premagale tretjeligaša Ilirijo, drugoligaša Beltince in prvoligaša Maribor.

V drugem polfinalu se bosta jutri pomerila Celje in Koper. Celjani so pred zahtevno nalogo, saj se borijo za izogib dodatnim kvalifikacijam za obstanek (za osmim Aluminijem zaostajajo štiri točke). Koper vse stavi na pokal, katerega finale bo prav na domači Bonifiki v torek, 25. maja. Od dosežka v pokalu je odvisna usoda trenerja Rodolfa Vanolija.