Gorenje je prvi šok (poleg težav s koronavirusom) doživelo na povratni tekmi evropskega pokala EHF proti grškemu klubu AEK iz Aten pred dvema tednoma, ko se je poškodoval Aleks Kavčič. Magnetna resonanca poškodovanega ramena je pokazala, da je za 24-letnega ostrostrelca (z 82 goli drugi strelec Gorenja v ligi) in pomemben člen v obrambi sezona že končana, trener Zoran Jovičić pa je ostal brez ključnega igralca, za katerega pa nima prave zamenjave.

Konec minulega tedna bi moralo Gorenje odigrati zaostalo tekmo proti Mariboru Braniku v dvorani Tabor, a je bila tik pred zdajci odpovedana v čudnih okoliščinah. Po trditvah velenjskega kluba so se Mariborčani testirali dva dni pred tekmo (po pravilih RZS bi se morali dan pred njo) in eden od igralcev je bil pozitiven na koronavirus. Štajerci so predlagali preložitev tekme, a Gorenje tega ni sprejelo, ker ga je od 7. do 29. maja čakalo šest tekem v ligi. Tudi na dan tekme velenjski klub ni prejel nobenega obvestila od Maribora, ob prihodu v dvorano pa so se igralci začeli pripravljati na ogrevanje. Toda uro pred začetkom je domači klub sporočil o slabem počutju še treh igralcev, od katerih naj bi bila dva pozitivna na hitrih testih, pri čemer Velenjčani menda niso dobili nobenih dokazil niti o tem niti o izvajalcu testiranja.

Po navedbah Gorenja so bili ves čas dogovarjanj igralci, ki so po navedbah kluba kazali znake okužbe, nekateri naj bi bili celo pozitivni, v dvorani – na skupnem hodniku pred garderobami, eden od njih celo na igrišču, kjer se je ogreval. O zapletu je Janez Gams, direktor RK Gorenje, dejal: »Skupaj z delegatom, komisarjem lige in predsednikom združenja prvoligašev smo skoraj eno uro iskali rešitev. Ne glede na vse predloge se RK Maribor Branik ni strinjal z nobeno in odločil se je za odpoved tekme. Dogajanje je bilo čudno, njihove izjave pa nasprotujoče in tudi zavajajoče. Ne trdimo, da igralci, ki so se počutili slabo, niso bili okuženi, a ne moremo mimo občutka, da v nasprotni ekipi niso ravnali v duhu iskanja rešitve, s čimer so pod vprašaj postavili regularnost zaključka prvenstva.« Kljub zgoščenemu ritmu tekem v tem mesecu (prvenstvo se mora končati do 29. maja) je Gorenje predlagalo RZS nadomestni datum v sredo, 19. maja, Gams pa dodaja: »Če Maribor Branik takrat z nami ne bo želel igrati, pričakujemo, da se tekma za zeleno mizo registrira z izidom 10:0 za nas.«

Napad na direktorja Gamsa

Mariborčani imajo seveda drugačno zgodbo. »Več igralcev RK Maribor Branik je dobri dve uri pred tekmo razvilo simptome, ki so kazali na morebitno okužbo. Te igralce smo ločene od preostalih uro pred tekmo znova testirali s hitrimi testi, ki so bili pozitivni. To je prižgalo alarm, edina logična odločitev je bila odpoved tekme,« so v izjavi za javnost zapisali v klubu, ki je uradno potrdil štiri okužbe s pozitivnimi PCR-testi, celotno dokumentacijo pa je posredoval tudi RZS. Mariborčani so se ostro odzvali na izjave Gorenjevega direktorja Gamsa, ki mu očitajo preziranje temeljev etike športa, rušenje vrednot profesionalnega športa ter poskus doseganja svojih ciljev tudi prek trupel in z ogrožanjem javnega zdravja. Mihael Pisanec, poslovni direktor Maribora Branika, dodaja: »Na razvoj simptomov ni mogoče vplivati, splet okoliščin pa je poskrbel, da so se zapleti z okužbami pojavili dve uri pred tekmo. Menim, da smo dobro odreagirali in hitro opravili hitre teste, ki so bili pozitivni. Rezultati PCR-testov so nato še potrdili, da smo se odločili pravilno.«

A misli velenjskega tabora so zdaj usmerjene na današnji, že 122. šaleško-savinjski derbi. Glede na trenutni vrstni red (Celje 38 točk/22 tekem, Trimo 37/22, Gorenje 35/20) imajo gostitelji vse v svojih rokah v boju za prvi naslov prvaka po letu 2013. »Celjani so favoriti, saj imajo boljši igralski kader, mi pa dokaj neizkušeno ekipo. Zato nimamo česa izgubiti, lahko pa veliko pridobimo,« meni trener Zoran Jovičić. Tudi 38-letni igralec David Miklavčič se zaveda pomembnosti obračuna: »Gre za tekmo, na kateri je na kocki zelo veliko, tako za nas kot za Celjane. Še vedno so favoriti in na papirju boljši, a mi bomo dali vse od sebe in upamo, da osvojimo točki. A tudi če zmagamo, to še ne pomeni dosti, kajti čaka nas peklenski maj, derbi pa je šele njegov začetek.«