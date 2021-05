Nedavno ovdovela britanska kraljica Elizabeta II. se je včeraj vrnila na delo. Otočani so jo videli v javnosti prvič po pogrebu princa Filipa. Ob ceremonialni letni otvoritvi parlamenta je po stari tradiciji lordom in poslancem v kratkem govoru predstavila nov zakonodajni program vlade oziroma premierja Borisa Johnsona, v katerem se ponavljajo besede »moja vlada bo…«, »moji ministri bodo…«.

Ceremonija je bila krajša kot običajno, z manj pompa in s samo dvema fanfarama. Prvič je potekala v maskah. Zaradi preventivnih ukrepov in zahtevane razdalje je govoru, ki ga kraljici napiše vlada, prisluhnila le peščica od skupno več kot 1400 poslancev in lordov. Kraljica je bila brez težke krone in tradicionalnih belo-zlatih oblačil monarhinje. Ni se pripeljala s kočijo, ampak z avtom. Gotovo se je z žalostjo spominjala pokojnega moža, ki jo je več kot šest desetletij vsako leto spremljal na poti do dveh prestolov v lordski zbornici, njenega in svojega. Včeraj jo je pričakal samo njen. Vseeno je spet pokazala, kako je profesionalno predana dolžnosti. Pri 95 letih je bil to njen že 67. govor v parlamentu, ki ga je prebrala z avtoriteto. Johnson pa je štirinajsti predsednik »njenih« vlad.

Boj proti neenakosti

Zakonodajni program vlade bo po Johnsonu prinesel »raketno gorivo« za njegov »izravnalni načrt«. Izravnal naj bi namreč vse večjo neenakost v britanski družbi, ki je večja samo še v ZDA. Johnson obljublja, da bodo vse podrobnosti o tem, kako bodo z »drznimi akcijami ministrov dosegli izravnavo«, pojasnili v beli knjigi. Kdaj se bo ta pojavila, ni znano.

Neenakost na Otoku se je dramatično povečala skupaj z revščino, in sicer po letu 2010, ko so prišli na oblast konservativci. Ti so dve leti po finančno-bančni krizi uvedli strogo varčevanje in leto za letom klestili proračun za vse, od policije do javnega zdravstva. Kritiki Johnsonovi vladi očitajo, da posredno obljublja samo to, da bo popravila napake svojih predhodnikov. Johnsona pa kot da se ne prime nobena kritika, ne politična ne osebna, vsaj med Angleži ne. To je namreč pokazal nov uspeh konservativcev na lokalnih volitvah v Angliji prejšnji teden. Še večji uspeh so jim pokvarili le Londončani, ki so za župana vnovič izvolili laburista Sadiqa Khana.