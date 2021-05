Češki voznik kombija je na kraju nesreče poškodbam podlegel. Avtocesta v smeri proti Mariboru je bila za ves promet dve uri in pol zaprta.

»Žal se je danes znova pokazalo, da se nekateri vozniki ob prometnih nesrečah na avtocesti še vedno ne razvrstijo tako, da bi vzpostavili reševalni pas, ki je dovolj širok za prihod intervencijskih vozil na kraj. Vsi moramo vedno upoštevati, da s pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja,« pa so opozorili s Policijske uprave Celje.