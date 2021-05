iz vašega nedeljskega intervjuja na nacionalni TV pri Jožetu Možini je zadišalo po osebni frustraciji in samopomembnosti, da o žaljivem govorjenju o protestnikih, ki si želimo samo normalne države in smo si zato zaslužili z vaše strani »rjavosrajčništvo«, niti ne govorim. Ker ste bili tako osebno žaljivi in nam protestnikom očitali antiintelektualizem, trapaste slogane in še marsikaj, ste zaslužili ta zapis.

Ne, dr. Jambrek, protesti ne bodo minili v dveh mesecih, kot ste lahkotno napovedali. Preveč dobrega ste pomagali v imenu liberalizma uničiti. Socializem, ki je po vašem prepričanju in govorjenju zgrešen eksperiment, je ustvaril z žulji delavcev in sposobnih izobražencev zavidljiv standard, delovale so svetovno znane tovarne (Iskra, Tam, Metalna, Tomos, Rog, Kolinska itd.), mnogo je bilo odličnih blagovnih znamk, predvsem pa se je skrbelo za delavstvo in njegov standard. Spomnite se samo sindikalne liste, ki je zagotavljala delavcem tudi formalno ključne pravice. Vam pa je uspelo skupaj z vašimi »prijatelji« prodati večino trdo prisluženega narodnega bogastva, brez katerega je obstoj nacionalne države zelo vprašljiv. Pomagali ste tudi ustanoviti množico univerz, nekatere med njimi celo nimajo niti akreditacije in »proizvajajo« kadre z ničvrednimi diplomami. In to je za vas normalno socialno-tržno gospodarstvo…

Da o NOB nimate pojma, je vidno iz vaše slaboumne primerjave borcev za svobodo z islamskimi teroristi, za vas so bili v Rusiji trenirani, zdresirani morilci in teroristi, tatovi kur po Trbovljah, podintelektualci tipa Kardelj… Po vašem sprevrženem mnenju so torej OF organizirali šolani morilci. Ni kaj, svoboda neumnosti danes je neizmerna.

Oceno, da je Slovenija v sijajni socialno-institucionalno-gospodarski kondiciji, lahko izreče samo nekdo, ki je ločen od stvarnosti, v kateri se povečuje revščina in zmanjšuje srednji razred na račun bogatenja peščice – kot je to trend tudi v svetu.

Višek vašega sprevrženega govorjenja pa je bilo govorjenje o petih partijskih medijih v Sloveniji, pri čemer ste imenovali Delo, Večer, Dnevnik in RTV Slovenija in s tem »zaslužnega in popularnega« novinarja Možino spravili v zadrego, da je moral povedati, da je RTV Slovenija javni servis… Omenjate vojaško hierarhijo organizacije in odločanja v njih, tako strukturo pa ima zagotovo vaš vzornik Janez Janša v svojih, po vaše demokratičnih medijih. Vi bi ustanovili na nacionalki kar dve uredništvi, eno levo in eno desno in naj tekmujeta med seboj, resno in profesionalno novinarstvo (ki je zavezano samo sebi in resnici) pa naj gre na smetišče.

Zatorej, dragi dr. Peter Jambrek, v imenu zaničevanih in ponižanih protestnikov vas obveščam, da zli duhovi, kot jih imenujete, ne bodo kar tako izpuhteli, kot ste nam hoteli na ameriškem primeru pojasniti vi. Slovenci ne bi preživeli brez uporništva, posebej ne tistega z razlogom med drugo svetovno vojno. In eden od razlogov zanj je tudi vaš ponižujoči način razmišljanja o nas, Slovencih.

Srečo Knafelc, Krvava Peč