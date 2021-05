Olimpija se je zamerila športnim bogovom

V atraktivnem finalu hokejskega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami so se tudi športni bogovi odločili, da se mora šampionska zvezdica po treh letih vrniti na Gorenjsko. V zaključku dolge sezone je po hudem boju večnih tekmecev zmagal hokej, ki je jeseniško moštvo nagradil s trinajstim naslovom slovenskega prvaka. Kadrovsko in finančno močnejši Ljubljančani so imeli po odločilni tekmi finala dolge nosove. Poslovili so se v slogu slabih poražencev, saj je večina hokejistov med podelitvijo kolajn za zmagovalce nespoštljivo zapustila ledeno ploskev.