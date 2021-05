Knjižnica reči se po mesecih strogih ukrepov proti širjenju virusa, ko so delovali na prilagojen način, pripravlja na novo sezono dogodkov. Odločili so se za poziv mladim do 29. leta, da bi jih spodbudili k soustvarjanju družbenega in kulturnega programa. Izbrali bodo sedem aktivnosti, ki jim bodo pomagali z 200 evri za kritje materialnih stroškov. Prijave zbirajo do 20. maja.

»Vse od začetka je strategija Knjižnice reči, da hkrati s predmeti posojamo tudi prostor. Želimo, da prostor živi kot skupnostna dnevna soba,« je povedal vodja Knjižnice reči Jošt Derlink in dodal, da so se za podoben poziv odločili že pred dvema letoma, takrat so k sodelovanju vabili celotno populacijo, zdaj pa so se osredotočili na mlade in pričakujejo, da bodo ti na dan prišli z marsikatero zanimivo idejo. »Odprti smo za najširši možen krog idej,« je dejal, »čeprav je prostor majhen, nam omogoča raznovrsten program. Če nekdo organizira šiviljski tečaj, imamo na voljo dva šivalna stroja. Če bi imel nekdo drug filmski večer, imamo projektor za predvajanje filmov.« Zato bodo veseli predlogov o ustvarjalnih delavnicah, denimo mizarske, pa turnirja v taroku ali kakšne pogovorne skupine. »Dobrodošli so kakršni koli dogodki, ki prispevajo h gradnji skupnosti in povezovanju. Lahko gre za enkratno zadevo ali redna tedenska srečanja. Pri tem prijaviteljem puščamo proste roke,« je povedal Derlink.