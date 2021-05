Poročali smo že, da se občina Črnomelj pripravlja na spremembo občinskega grba, s katero želi zadostiti priporočilom in smernicam heraldične stroke. Včeraj se je zaključila javna obravnava novega odloka o grbu in zastavi občine, zadnjo besedo pa bo imel občinski svet na seji 20. maja. Občina se je odločila spremembo izpeljati letos, ko obeležuje 770 let prve omembe trške avtonomije Črnomlja. Toda da bo namera občine med Črnomaljci dvignila toliko prahu, ni pričakoval nihče.

Stroka opozarja že 20 let »Ob počastitvi 770-letnice smo videli pravo priložnost, da končno uredimo celostno grafično podobo občine. V okviru tega želimo osvežiti tudi njeno simboliko, torej grb in zastavo, na kar nas heraldična stroka opozarja že dvajset let. Večina občin je to že postorila,« pojasnjuje župan Črnomlja Andrej Kavšek. Občina je pridobila mnenja in ponudbe več heraldikov, ki so se strinjali, da je treba grb prenoviti, saj ni v skladu s heraldičnimi pravili. »Poleg tega želimo res poenotiti simboliko, ne pa da imamo na zastavi en grb, na kanalizacijskih pokrovih drugega, na gasilskih avtomobilih pa spet nekaj tretjega,« pravi Kavšek in dodaja, da bo sprememba postopna. Motiv novega grba se po besedah črnomaljskega zgodovinarja Janeza Weissa najbolj približa srednjeveškemu simbolu na pečatu iz 16. stoletja. Oblikovanje so zaupali akademskemu slikarju in oblikovalcu Žigi Okornu. Kot pojasnjuje Weiss, se iz sedanjega, zelo kvadratnega dizajna vračamo nazaj k bolj pravilni srednjeveški interpretaciji tega znaka. Črnomaljski grb se je skozi zgodovino večkrat spreminjal, hkrati pa ohranjal temeljne heraldične prvine in barve (rdeči stolp, črno polje). Aktualni grb je občina sprejela leta 1992. Ker gre pri novem grbu le za malenkostne spremembe v sami obliki, je preoblikovanje občino stalo po županovih besedah vsega 1342 evrov z DDV.