84-letnik je milansko bolnišnico San Raffaele nazadnje zapustil konec aprila. Tam je preživel skoraj cel mesec, opravili pa so vrsto pregledov. Berlusconija so sicer leta 2016 operirali na srcu, spopadel se je že tudi z rakom na prostati. Januarja letos je moral v bolnišnico v Monaku zaradi težav s srcem, medtem ko je septembra lani prebolel okužbo z novim koronavirusom, ki jo je opisal kot »najnevarnejši izziv svojega življenja«. Od takrat je večino časa posvetil okrevanju, in sicer v hiši svoje hčerke Marine v francoski Provansi.

Trenutno na sodišču v Milanu proti njemu poteka sojenje zaradi obtožb, da je podkupoval priče, da so lažno pričale o njegovih domnevnih spolnih orgijah oziroma tako imenovanih zabavah bunga bunga. Gre za že tretje sojenje v aferi, v središču katere je Maročanka Karima al Mahrough, bolj znana kot Ruby, ki naj bi ji Berlusconi plačeval za spolne usluge, ko je bila še mladoletna.