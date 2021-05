Vlada bo predvidoma na jutrišnji seji, na kateri bo ponovno pretresala ukrepe za zajezitev koronavirusnih okužb, odločala tudi o podaljšanju epidemije. Tridesetdnevna epidemija, ki jo je vlada z odlokom razglasila 17. aprila, se namreč izteče v nedeljo.

Pogoji za razglasitev epidemije ostajajo še naprej izpolnjeni, saj je štirinajstdnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) višja od 140 in znaša 408. Prav tako je hospitaliziranih več kot 250 covidnih bolnikov, in sicer 477, od tega 131 na oddelkih intenzivne terapije. Eden od pogojev za razglasitev epidemije je namreč tudi več kot 50 bolnikov na oddelkih za intenzivno nego, je pojasnila vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar.

Je pa Slovenija danes uresničila oba pogoja za prehod v rumeno fazo. Sedemdnevno povprečje okužb je namreč včeraj padlo na 549, število hospitaliziranih pa na 477. Vladni semafor sproščanja ukrepov predvideva rumeno fazo, ko je sedemdnevno povprečje okužb nižje od 600 in ko je v bolnišnicah manj kot 500 bolnikov. Epidemiologinja Irena Grmek Košnik s kranjske območne enote NIJZ je danes potrdila, da so v strokovni skupini predlagali rahljanje ukrepov, a podrobnosti ni razkrila.

V pričakovanju sproščanja ukrepov

V skladu z načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije je v rumeni fazi predvideno sproščanje turističnih nastanitev ter odprtje srednjih šol in fakultet brez omejitev. Vlada naj bi jutri obravnavala tudi predlog svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje o postopnem odpiranju kulturnih ustanov.

Strokovna skupina sproščanje v kulturi načeloma podpira, bo pa po besedah Logarjeve morala upoštevati določena priporočila, tako kot jih morajo gostinci in turistični delavci v smislu mask in testiranj. »Glede tega se moramo vsi prilagoditi, navaditi in sprejeti novo realnost. Brez tega vsaj še naslednje leto, dve verjetno ne bo šlo,« je ocenila. Odpiranje je predvideno naslednji teden, o podrobnostih pa se morajo še dogovoriti.

Na ministrstvu za kulturo so čim prejšnjemu odpiranju kulturnih ustanov naklonjeni. Kot so povedali, so vsak teden NIJZ poslali ustrezne predloge, ki bi število obiskovalcev v notranjosti kulturnih ustanov zvišali na vsaj 100, a je inštitut zaenkrat presodil, da epidemiološke razmere tega še ne dopuščajo. Kljub temu so na ministrstvu optimistični, in menijo, da bo do postopnega odpiranja prišlo v kratkem.

Naj ob tem spomnimo, da je minister za notranje zadeve Aleš Hojs v ponedeljek napovedal, da bo vladi predlagal sprostitev omejitve zbiranja z 10 na 25 udeležencev. Rumena faza vladnega semaforja sicer predvideva, da bi bilo dovoljeno zbiranje 50 udeležencev. Prav tako bo predlagal, da testiranje dvolastnikov, šolnikov, učencev in ostalih, ki dnevno prehajajo zahodno mejo, ne bi bilo več obvezno. Morebitnih sprememb režima na meji Hojs še ni podrobneje pojasnjeval. Je pa potrdil, da se zdravniška stroka posvetuje o tem, ali bi bil en odmerek cepiva AstraZenece lahko dovolj za prehod meje.