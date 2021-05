Senat mariborskega oddelka upravnega sodišča pod vodstvom sodnice Andreje Veselič je na današnji javni obravnavi prisluhnil Horvathu, ki se je pritožil zoper stališče Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) iz aprila 2019 o nezdružljivosti obeh funkcij. Takrat je od KPK prejel tudi opozorilo, s katerim mu je ta naložila, da se odreče eni ali drugi funkciji.

Ker poslanec tej zahtevi ni prisluhnil je komisija mesec dni pozneje na svoji spletni strani objavila dokument o nezdružljivosti funkcij, stališče komisije in poziv k ukrepanju, nekaj dni pozneje pa še ugotovitve komisije glede nezdružljivosti funkcij. Horvath vse te dokumente zdaj izpodbija na upravnem sodišču in predlaga njihovo odpravo.

Ob tem predlaga tudi, da sodišče ugotovi kršitve ustavnih pravic, in sicer 22. člena ustave, ki zagotavlja enako varstvo pravic, in 43. člen, ki zagotavlja volilno pravico. Ob tem v tožbenem zahtevku še predlaga, da KPK s svoje spletne strani odstrani vse objavljene dokumente iz njegovega primera.

Poslančeva odvetnica Maja Guštin iz odvetniške pisarne Čeferin je v zaključnih besedah prav tako vztrajala pri vseh zahtevah in poudarila, da so za njegovo stranko relevantna določila zakona o poslancih, ki nezdružljivosti, kot jo očita KPK, ne predvidevajo.

Pooblaščenec protikorupcijske komisije Gregor Pirjevec je na drugi strani predlagal zavrnitev tožbe, saj po njegovem mnenju do očitanih kršitev ni prišlo, zahtevo za izpodboj njihovih aktov pa zavrže, saj ne gre za pravne akte v smislu določil zakona o upravnem sporu.

Kot je dodal, vztraja pri navedbah, ki so jih sodišču podali v odgovoru na tožbo in pripravljalnih vlogah. Pri svojih postopkih so namreč uporabljali zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je specialen predpis, saj zakon o poslancih nezdružljivosti funkcij ne ureja celovito.

Upravno sodišče bo odločitev o zadevi sprejelo najpozneje v mesecu dni, sodba pa bo obema stranema poslana v pisni obliki.

Zgodba ima dolgo brado, saj je po prijavi pripadnika madžarske narodne skupnosti na parlamentarno mandatno-volilno komisijo, da Horvath opravlja pridobitno dejavnost, ki da s poslansko funkcijo ni združljiva, KPK pred dvema letoma, še v času prejšnjega predsednika Borisa Štefaneca, ugotovila, da gre za nezdružljivost funkcij, zato naj bi Horvath kršil zakon o preprečevanju korupcije.

Takratni predsednik državnega zbora Dejan Židan je organiziral tudi posvet s strokovnjaki na to temo. Pravni strokovnjaki so se na posvetu poenotili, da DZ nima zadostne pravne podlage, da bi začel postopek prenehanja funkcije poslanca Horvathu in ne bi istočasno obstajala velika verjetnost, da bi ustavno sodišče odločitev razveljavilo.