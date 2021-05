Dosegli oba pogoja za rumeno fazo, po ocenah IJS bomo zeleni v začetku junija

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 3642 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in potrdili 491 okužb. Delež pozitivnih je bil 13,5-odstoten. Umrli so trije covidni bolniki. Sedemdnevno povprečje okužb je padlo na 549, število hospitaliziranih pa na 477, s čimer smo izpolnili oba pogoja za prehod v rumeno fazo. Na Inštitutu Jožef Stefan ocenjujejo, da bomo zeleno fazo dosegli v začetku junija.