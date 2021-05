Ta pisana jed, polna mehkih koščkov piščanca in odlične zelenjave, je nadvse okusna in pripravljena v slabe pol ure! Postrezite jo s kuskusom, kruhom, riževimi rezanci ali rižem in enostavno le uživajte. Zunaj sezone špargljev jed pripravite brez njih, nadomestite jih lahko z brokolijem.

Ta jed z azijskim pridihom je v tujini znana kot stir fry in je ena najbolj enostavnih in odličnih azijskih jedi. Bistvo jedi je hitro praženje posameznih elementov in na koncu dodajanje kremaste omake. Hitro praženje sestavin pomeni le to, da jih seveda popečemo dovolj, da niso več trdi ali surovi, jih pa ne cmarimo predolgo, da z dolgotrajnim cmarjenjem zelenjava ne izgubi na hranilih in vitaminih. Na koncu z malenkost moke, tekočino in začimbami pripravimo še omako in jed je pripravljena. Hitro, zdravo, tako zelo enostavno in čudovitega okusa!

To jed postrezite s prilogo po izbiri, porabite tisto, kar lepo popije omako. Poskusite s kuskusom, kruhom, riževimi rezanci ali rižem.

Najprej pa še nekaj odličnih receptov s piščancem:

• Enchiladas: S piščancem in zelenjavo polnjene tortilije s paradižnikovo omako in sirom

• Sočen paniran piščančji zrezek iz pečice z zeljno solato

• Piščanec v slastni paradižnikovi omaki s špinačo

• Poletna solata z rukolo, piščancem, češnjevci in sadjem

• Burger s scufanim piščancem

• Piščanec z gobami in rumeno bučo v vinski omaki

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/ !

PRIPRAVA

2 fileja piščančjih prsi

sol

poper

(olivno) olje

šopek špargljev (izven sezone uporabite brokoli)

1 velika pest sveže špinače ali blitve

1/2 limone

svež feferon ali čilijevi kosmiči

Sestavine za omako:

2 stroka svežega česna ali 1/2 žličke mletega česna

1 žlička naribanega svežega ali 1/2 žličke mletega ingverja

1,5 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in 1/4 jušne kocke)

2 žlici sojine omake

1 zvrhana žlica moke

Piščančja fileja narežite na kocke in dobro posolite in popoprajte. Špargljem odlomite spodnji oleseneli del (vsakega posebej z obema rokama primite na skrajnih koncih in prelomite, špargelj se bo odlomil ravno tam, kjer je potrebno) in jih narežite na dvocentimetrske kose. Če uporabite sveži česen in ingver, ju olupite in naribajte. Špinačo operite in osušite. Limoni iztisnite sok.

V večji ponvi segrejte 2 žlici olja. Na segretem počasi popecite meso, da se skuha čez in čez in dobite malo barve. To bo trajalo približno 10 minut. Nato dodajte šparglje in v parih minutah popecite še te.

V skodelici skupaj dobro zmešajte toplo jušno osnovo (ali vodo in kocko), česen in ingver, moko ter sojino omako.

Na popečeno meso in šparglje zlijte omako, dobro premešajte in kuhajte približno 10 minut, da se omaka zgosti, moka, ingver in česen v njej pa skuhajo. Nato dodajte še špinačo in premešajte, da špinača ovene. Omako nato poskusite in po potrebi dodajte še malo sojine omake ali soli. Čez vse pokapajte limonin sok in premešajte.

Omako postrezite s kruhom, na kuskusu, rižu ali z riževimi rezanci. Po želji potresite s čilijevimi kosmiči in takoj postrezite. Ta jed je najboljša sveže pripravljena, v skrajnem primeru pa jo lahko tudi pogrejete.