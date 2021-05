Pfizer je pred mesecem dni sporočil, da njegovo cepivo proti koronavirusu, ki je odobreno za starejše od 16 let nudi zaščito tudi mlajšim osebam. Do jeseni naj bi bilo cepivo Pfizerja odobreno tudi za mlajše od 12 let.

Pfizer je marca objavil izide študije na 2260 prostovoljcih, starih od 12 do 15 let, ki je ugotovila, da med tistimi, ki so dobili cepiva, ni bilo okužb, pri tistih, ki so dobili placebo, pa so našteli 18 okužb.

Stranski učinki cepiva so pri mladih podobni tistim pri starejših. To so bolečina, vročina in slabost, še posebej po drugem odmerku. Študijo na starih od 12 do 17 let izvaja tudi Moderna, rezultati pa bodo na voljo do poletja.

V ZDA uporabljajo še cepivi Moderne in Johnson & Johnsona, vendar za starejše od 18 let. Za izredno dovoljenje za cepivo za mlade od 12 do 16 let bo kmalu zaprosila tudi Moderna.

Odločitev FDA pomeni, da bodo lahko v ZDA pred začetkom naslednjega šolskega leta jeseni cepili tudi srednješolce in starejše osnovnošolce

Pfizer in BioNTech izvajata študijo tudi na otrocih starih od šest mesecev do 12 let, rezultati pa bodo znani poleti. Pfizer namerava v ZDA še ta mesec zaprositi tudi za trajno dovoljenje za svoje cepivo za stare nad 16 let.