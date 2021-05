Mož odločitve za ekipo iz Missourija je bil Justin Faulk, ki je zadel po vsega 46 sekundah dodatnega dela in potrdil četrto mesto St. Louisa v skupini.

Za Los Angeles poraz ni bil usoden, saj je ekipa iz Kalifornije že brez možnosti za končnico, kamor so se iz skupine Honda West uvrstili Vegas Knights, Colorado Avalanche, Minnesota Wild in prav St. Louis Blues. Los Angeles je na šestem mestu.

Mreže na tekmi so se zatresle pozno. Šele v 42. minuti je goste v vodstvo popeljal Tyler Bozak, Alex Iafallo pa je v 48. minuti izid poravnal. Nekoliko napadalnejši so bili sicer kralji, ki so razmerje v strelih na nasprotna vrata dobili s 27:19, a na koncu vseeno ostali praznih rok.

Po dnevu premora Los Angeles čaka tekma v gosteh pri Colorado Avalanche.