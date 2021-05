V kuhinji je za pripravo okusnih in kakovostnih jedi najprej pomembna primerna posoda. Kajti še tako dober kuharski mojster lahko le ob primerni posodi izrazi svoj talent.

Od ognjevarnega stekla do glinene posode

Posode iz ognjevarnega stekla so lepe in lahke za vzdrževanje. Največkrat se jih uporablja za peko v pečici. Njihova prednost je lahko čiščenje in vzdrževanje. Če se na njih pojavijo rumene lise, se jih očisti z nekaj kapljicami čistila, kombinacije kisa in sode bikarbone, in žičnato gobico. Te madeže se odstrani, ko je posoda ohlajena in je za njo že prvo čiščenje v pomivalnem stroju.

V zadnjem času se v kuhinjah pojavljata tudi bakrena in glinena posoda, za kuhanje in kot dekoracija, saj imata oba materiala prav poseben čar. Glineno posodo priporočajo za zdravo pripravo hrane v pečici, vendar je ta bolj občutljiva in zahteva nekaj več vzdrževanja ter pazljivosti. Predvsem pa pri njej ne smemo pozabiti, da zahteva za kuho ali peko veliko tekočine. Po vsaki uporabi jo je treba oprati s toplo vodo in ne s čistili za pranje posode.

Bakrena posoda je privlačnega videza in ima zaradi visoke kakovosti tudi visoko ceno. A pravi kuharji si jo bodo privoščili, saj je primerna za počasno in enakomerno kuhanje, profesionalci pa jo imajo radi predvsem za pripravo bolj zahtevnih jedi. Zaradi možnosti prehajanja kovin v hrano je treba slednjo po kuhanju v bakreni posodi takoj umakniti na krožnik ali v drugo posodo.

Med težje kuhinjske pripomočke sodi litoželezna posoda. Ljubitelji jo imajo radi, ker je zelo trpežna in vsestransko uporabna, a velja opozoriti, da jo lahko napade rja, zato jo je treba, enako kot glineno, čistiti le s toplo vodo, brez čistila. Radi jo imajo tudi ljubitelji priprave palačink, saj se v celoti, enakomerno in hitro segreva. Glineni in litoželezni posodi je skupno, da se obe po dolgotrajni neuporabi najprej namaže z maščobo in šele nato uporablja.