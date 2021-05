Priznana astrologinja in numerologinja Romana Pogorelčnik pravi, da moramo takrat, ko smo v primežu težkih misli, samo spremeniti svoj fokus in se začeti osredotočati na tisto, kar je dobro, lepo, svetlo in ljubeče. Temne misli lahko odpravimo na tak način, da začnemo misliti na vse, kar je v našem življenju dobro. Samo odločiti se moramo in priklicati vase hvaležnost. Vem, da je to težko, ampak vedite, da če se vdamo, ne bomo ničesar spremenili na bolje – in zakaj potem ne bi preusmerili toka svojih misli? Pomislimo, kako srečni smo, ker živimo na območju sveta, kjer smo privilegirani, koliko vsega dobrega imamo, in ne razmišljajmo o tem, česa nimamo. Saj poznate tisto, ko se pritožujemo, ker nimamo takšnih in takšnih čevljev, ko pa vidimo človeka brez nog, se nehamo pritoževati.

Preskok v naši miselnosti bo zagotovo prišel, saj nas že vse letošnje mesece to »učita« Saturn in Uran, ki se borita med sabo za prevlado. Ali bomo razmišljali na stari ali na novi način? Ali bomo delali vse po starem ali bomo naredili korak naprej in dokazali, da smo bitja, ki se učijo ter napredujejo? Včasih so se naši predniki vozili z vozovi in kočijami, sedaj se vozimo z avtomobili in letali. Včasih smo metali smeti v en smetnjak, sedaj ločujemo odpadke. Saj veste, o čem govorim. Zamislili se bomo o tem, še posebno po 23. maju, ko bo Saturn začel retrogradno pot in nas bo usmerjal v raziskovanje, kaj je delovalo nekoč in kaj zdaj ne more več. Pri marsikom se bodo rušili stereotipi, a najprej se bo moralo spremeniti prepričanje, povezano z njimi.

Preostali dnevi meseca maja bodo vse bolj lahkotni, ker bodo v znamenju dvojček Merkur, Venera in od 20. maja še Sonce. Ne bomo pa zaradi teh energij slepo verjeli vsakomur in vsem, saj bo Jupiter od nas zahteval, da bomo ne le mislili, ampak tudi začutili, kar bomo slišali ali prebrali. Bolje in bolj odprto bomo komunicirali eden z drugim. Jupiter, ta največji planet v našem osončju, je zaščitnik Zemlje, saj velikokrat prestreže kakšen meteor, ki bi sicer padel na naš planet, zato ni čudno, če ga v astrologiji imenujemo za velikega dobrotnika. Jupiter približno vsakih 12 mesecev zamenja znamenje in v petek, 14. maja, se bo premaknil v znamenje ribi. V tem znamenju se dobro počuti in postane osvobojen, lahko deluje na polno, začne v nas prebujati sočutje in modrost ter nam prinašati blagostanje in optimizem. Jupiter v ribi nam bo prinesel priložnost zdravljenja našega fizičnega telesa, saj bomo zdaj lažje začeli zdraviti naše mentalno in čustveno telo. Ko je naša notranjost mirna, postane telo zdravo – in ne obratno. Bolj prijazni bomo postali do sebe in drugih ter se spraševali, kako lahko postanemo še boljši, bolj sočutni, bolj tolerantni ter razumevajoči do vsega in vseh, ki so drugačni od nas. Pred tem pa se bomo morali vprašati, ali je naše življenje takšno, kot si ga želimo, kako se počutimo, kako se soočamo s samoto, kakšna so naša pričakovanja…

Prebudil se bo tudi tisti umetniški del v nas in posledično nas bodo umetniki končno spet začeli duhovno hraniti.

Popoln lunin mrk bo 26. maja v znamenju strelca. Tega mrka iz naših krajev ne bomo videli, vendar bomo čutili njegovo energijo, ki nam bo govorila, da si upajmo biti bolj fleksibilni, bolj sproščeni ter da pojdimo iz svojih okvirjev, navad in razvad. Bosta pa polna luna in mrk takrat, ko bo pri nas Sonce na vrhu neba, takrat bo Luna tudi »velika«, saj bo od Zemlje oddaljena »samo« 357.309 km.

Venera bo ves mesec maj zvezda večernica, ki se bo svetlikala na zahodnem delu neba. Merkur bo 15. maja dosegel najvišji položaj na nebu, 28. maja pa se le ozrimo v nebo, poglejmo na zahod, ko se bo začelo mračiti. Tam bomo videli Venero in Merkur, ki bosta čisto, čisto blizu drug drugega. Ob 20.45 ju boste gotovo videli, če bo le nebo jasno. Merkur se bo od 25. maja začel navidezno gibati vse počasneje in bo 30. maja postal retrograden, tako da bomo morali pazljiveje poslušati in se jasneje izražati.

Vsak dan bodimo vsaj malo boljši, kot smo bili prejšnji dan, in ozavestimo, da je zdaj čas, da nehamo govoriti, da se živi samo enkrat. Umremo enkrat, a živimo vsak dan!